Цените са смесени в петък, но остават под натиск заради намерението на САЩ да продължат ограниченията

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Цените на петрола бяха смесени в ранната търговия днес, но се насочват към втори пореден седмичен спад. Причината е, че САЩ планират да продължат блокадата срещу Иран, което намалява вероятността от подновяване на мащабни бойни действия, които биха могли да нарушат доставките от Близкия изток. Въпреки това атаките срещу корабоплаването остават заплаха.

Фючърсите на Брент бяха почти без промяна - спад с 1 цент до 95,41 долара за барел. West Texas Intermediate (WTI) се понижи с 20 цента, или 0,25%, до 88,52 долара за барел.

Петъчните спадове обърнаха двудневния ръст в рамките на волатилна седмица. По-ранните надежди за сближаване във войната на САЩ и Израел срещу Иран, вече в деветия си месец бяха компенсирани от удари на йеменските хуси, подкрепени от Иран срещу саудитска инфраструктура и от атаки срещу танкери, превозващи суров петрол от Залива.

Въпреки колебанията Брент е на път да спадне с 2,4% тази седмица (след срив от 16% предишната), а WTI - с 2,5% (след спад от 13% седмица по-рано).

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Цените отслабнаха, след като президентът Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че споразумение с Иран не е необходимо за прекратяване на войната. Това показва, че той ще се придържа към блокадата върху петролните доставки, търговията и икономическите санкции.

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