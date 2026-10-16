Цените леко спадат в петък, но остават на път към седмични печалби

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Цените на петрола отбелязаха лек спад в ранната търговия днес, но се насочват към седмичен ръст заради несигурността около доставките от Близкия изток и по-големия от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 71 цента, или 0,67%, до 105,21 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate спадна с 77 цента, или 0,79%, до 97,20 долара.

За седмицата до момента Брент е нараснал с 0,44%, а WTI е скочил с 5,81%.

WTI затвори с над 3% нагоре в четвъртък след голям спад в американските запаси от суров петрол, предизвикан от спиране на производството заради ураган. "Несигурността в Близкия изток и опасенията за устойчивостта на петролните потоци през Ормузкия проток карат пазара да включва значителна рискова премия", написаха анализатори от ING в бележка в петък.

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Общият обем на преминаването през Ормуз е средно 11,62 милиона барела дневно за седемте дни до 13 октомври, което е около 68% от базовата линия от 17,15 милиона барела дневно, според компанията за проследяване на кораби Kpler.

"Засилените ирански атаки рязко намалиха потоците на суров петрол от Залива", заявиха анализатори от Kpler в доклад в четвъртък, като добавиха, че очакват по-бавно и неравномерно възстановяване на Ормуз без всеобхватно политическо споразумение.

Администрацията на Тръмп обмисля премахване на санкциите върху част от така наречените съдове от "сенчестия флот", които са транспортирали петрол и петролни продукти от страни като Русия, Иран и Венецуела, в опит да намали рекордно високите глобални ставки за превоз на товари, заяви американски служител в сряда.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.