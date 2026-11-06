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Цените на петрола са на път към рязък седмичен спад заради очаквания за деескалация на войната с Иран след изборните загуби на партията на американския президент Доналд Тръмп, но опасенията за доставките от Близкия изток, свързани с конфликта, продължават да осигуряват подкрепа на пазара.

В ранната търговия днес фючърсите на Брент за януари се повишиха с 1,57 долара, или 1,6%, до 99,86 долара за барел . Американските фючърси на West Texas Intermediate се покачиха с 1,10 долара, или 1,22%, до 91,62 долара за барел. И двата договора отбелязаха ръст за втори пореден ден.

Въпреки това договорът на Брент е на път да спадне с 12% тази седмица след изтичането на декемврийския контракт на 30 октомври, а WTI - с 12,1%.

Цените на петрола паднаха с 8% само в сряда, след като демократите спечелиха междинните избори, и затвориха на двумесечни дъна.

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Цените обаче се възстановиха заради вълна от атаки срещу танкери в сряда и четвъртък в Персийския залив и Ормузкия пролив - ключовия морски изход за по-голямата част от близкоизточния петрол - което поднови опасенията за потоците на доставки от региона.

"Иран поддържа контрола над Ормузкия пролив и е малко вероятно да се откаже от него", заяви анализатор, като добави, че общите потоци през пролива са под 60% от капацитета.

В четвъртък Иран съобщи, че още три танкера са били атакувани в Ормузкия пролив, а данни от британската морска агенция UKMTO показват, че атаките срещу танкери продължават почти с рекордно темпо.

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