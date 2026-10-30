Петролът се насочва към четвърти месечен ръст
За месеца Брент е на път да завърши с почти 11% нагоре, а WTI - с около 14%.
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес и се насочват към четвърти пореден месечен ръст, след като атака срещу танкер в Ормузкия пролив подчерта продължаващите рискове за доставките от американо-израелската война срещу Иран, която навлезе в осмия си месец.
Фючърсите на Брент за декември, които изтичат днес, се повишиха с 1,20 долара, или 1,04%, до 116,08 долара за барел. По-активният януарски договор напредна с 1,39 долара до 112,19 долара. Американските фючърси на West Texas Intermediate (WTI) се покачиха с 1,37 долара, или 1,34%, до 103,37 долара, предаде "Ройтерс". За месеца Брент е на път да завърши с почти 11% нагоре, а WTI - с около 14%.
Танкер в Ормузкия пролив - ключовият морски изход за петрола и горивата от Персийския залив - бе ударен от взривни устройства, прикрепени от малка лодка, съобщи UKMTO. Не е ясно кой стои зад атаката.
"Продължаващите военни действия около Ормузкия пролив на фона на съмненията за жизнеспособен дипломатически път поддържат цените на петрола високи в очакване на ескалация на конфликта през следващите седмици", заяви Сол Кавоник, ръководител на енергийните изследвания в MST Marquee.
В четвъртък хусите заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, включително най-голямата петролна рафинерия в страната Рас Танура, рафинерията в Рабиг и производствено съоръжение в Абкайк на държавната компания Saudi Aramco. Коалицията, водена от Саудитска Арабия, съобщи, че е прихванала крилата ракета, изстреляна от хусите към западната част на кралството.