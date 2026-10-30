За месеца Брент е на път да завърши с почти 11% нагоре, а WTI - с около 14%.

152 Снимка: БТА/АР

Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес и се насочват към четвърти пореден месечен ръст, след като атака срещу танкер в Ормузкия пролив подчерта продължаващите рискове за доставките от американо-израелската война срещу Иран, която навлезе в осмия си месец.

Фючърсите на Брент за декември, които изтичат днес, се повишиха с 1,20 долара, или 1,04%, до 116,08 долара за барел. По-активният януарски договор напредна с 1,39 долара до 112,19 долара. Американските фючърси на West Texas Intermediate (WTI) се покачиха с 1,37 долара, или 1,34%, до 103,37 долара, предаде "Ройтерс". За месеца Брент е на път да завърши с почти 11% нагоре, а WTI - с около 14%.

Танкер в Ормузкия пролив - ключовият морски изход за петрола и горивата от Персийския залив - бе ударен от взривни устройства, прикрепени от малка лодка, съобщи UKMTO. Не е ясно кой стои зад атаката.

"Продължаващите военни действия около Ормузкия пролив на фона на съмненията за жизнеспособен дипломатически път поддържат цените на петрола високи в очакване на ескалация на конфликта през следващите седмици", заяви Сол Кавоник, ръководител на енергийните изследвания в MST Marquee.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В четвъртък хусите заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, включително най-голямата петролна рафинерия в страната Рас Танура, рафинерията в Рабиг и производствено съоръжение в Абкайк на държавната компания Saudi Aramco. Коалицията, водена от Саудитска Арабия, съобщи, че е прихванала крилата ракета, изстреляна от хусите към западната част на кралството.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.