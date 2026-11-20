Въпреки дневния ръст бенчмарковете са на път към трети пореден седмичен спад на фона на възстановените доставки през Ормузкия пролив

79 Снимка: БТА/АР

Цените на петрола леко се повишиха в ранната търговия днес, въпреки че остават насочени към седмичен спад. Причината са нарастващите опасения за прекъсвания в доставките след атаките на хусите срещу саудитската столица Рияд и съобщенията за инциденти с танкери в Ормузкия пролив.

Фючърсите на Брент се покачиха с 24 цента, или 0,3%, до 92,22 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) за декември напредна с 19 цента, или 0,2%, до 83,40 долара, а по-активният януарски договор се повиши с 20 цента, или 0,2%, до 82,64 долара, съобщи "Ройтерс".

И двата бенчмарка почти не се промениха в четвъртък, но Брент е на път към спад от около 3,5% за седмицата, а декемврийският WTI - към спад от около 6%. Това ще бъде трети пореден седмичен спад за двата сорта. Очакванията за излишък в предлагането нараснаха, тъй като доставките на суров петрол през Ормузкия пролив почти се върнаха към нивата отпреди войната.

"Опасенията за доставките на суров петрол от Близкия изток отново се появиха заради атаките на хусите срещу Рияд, което предизвика покупки", заяви Сатору Йошида, анализатор по суровини в Rakuten Securities.

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Свързаните с Иран хуси изстреляха ракети срещу Рияд - най-новият удар срещу кралството във войната с движението. Освен това иранският военноморски флот на Революционната гвардия съобщи в четвъртък, че два петролни танкера са ударили морски мини в Ормузкия пролив, "са експлодирали" и "горят" (според държавни медии).

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