Опасенията се компенсират от натиска на САЩ върху Европа да освободи повече дизел

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Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия днес, след като Китай спря износа на горива, докато Wall Street Journal съобщи, че САЩ изпращат още войски и самолетоносачи в Близкия изток, като същевременно се опитват да накарат Европа да изтегли повече аварийни запаси от дизел.

Брент нарасна с 29 цента, или 0,28%, до 102,60 долара за барел. West Texas Intermediate се повиши с 27 цента, или 0,29%, до 93,14 долара, предаде "Ройтерс".

Вчера търговията с Брент затвори с над 4 долара нагоре, а WTI - с над 2 долара, след доклада на WSJ и новините за китайския износ, които подхраниха страховете, че глобалният недостиг на горива може да се влоши. Брент е на път към седмична загуба от 1,93% след общ ръст от 14% през септември, докато WTI спечели едва 4% миналия месец.

"Пазарът преценява отчетливо смесен набор от сигнали тази седмица", заяви главният анализатор на KCM Trade Тим Уотърър, който отбеляза, че след бурния четвъртък търговците просто си вземат почивка. "По-здравословната картина на саудитския износ се компенсира от докладите за още един американски самолетоносач, насочващ се към Залива, и от решението на Китай да ограничи износа на рафинирани продукти", заяви той.

Според WSJ САЩ изпращат трети самолетоносач и до 10 000 допълнителни войници в Близкия изток, докато президентът Доналд Тръмп обмисля подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори в САЩ.

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"Сега трябва да взема решение. Те или ще подпишат много справедлива сделка, или вече няма да съществуват", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом.

Докладите, че Китай е наложил забрана за износ на течни горива, също подхраниха опасенията в четвъртък.

Пекин ограничи износа на горива през март след избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран, след това смекчи ограниченията през юли и управлява доставките на дизел, бензин и реактивно гориво на месечна база.

Китай започна седмична ваканция в четвъртък, без да даде зелена светлина на големите рафинерии да изнасят за региони извън Хонконг и Макао през октомври, съобщиха източници. Не е ясно дали Пекин ще възобнови разрешителните за износ след края на ваканцията на 7 октомври.

Администрацията на Тръмп е казала на Германия и Франция да пуснат на пазара аварийните запаси от дизел, за да помогнат за облекчаване на растящите глобални цени на горивата, или да се изправят пред потенциална забрана за американски износ на дизел, според трима души, близки до дискусиите. "Натискът на САЩ върху страните от ЕС да освободят петрол също допринася за задържането на цените", заяви Мукеш Сахдев, главен петролен анализатор в XAnalysts.

Източник съобщи на "Ройтерс", че САЩ са поискали от ЕС да освободи 120 милиона барела дизел през следващите шест месеца. Страните от ЕС държат близо 109 милиона тона аварийни запаси от суров петрол и горива

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