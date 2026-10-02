Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия днес, след като Китай спря износа на горива, докато Wall Street Journal съобщи, че САЩ изпращат още войски и самолетоносачи в Близкия изток, като същевременно се опитват да накарат Европа да изтегли повече аварийни запаси от дизел.

Брент нарасна с 29 цента, или 0,28%, до 102,60 долара за барел. West Texas Intermediate се повиши с 27 цента, или 0,29%, до 93,14 долара, предаде "Ройтерс".

Вчера търговията с Брент затвори с над 4 долара нагоре, а WTI - с над 2 долара, след доклада на WSJ и новините за китайския износ, които подхраниха страховете, че глобалният недостиг на горива може да се влоши. Брент е на път към седмична загуба от 1,93% след общ ръст от 14% през септември, докато WTI спечели едва 4% миналия месец.

"Пазарът преценява отчетливо смесен набор от сигнали тази седмица", заяви главният анализатор на KCM Trade Тим Уотърър, който отбеляза, че след бурния четвъртък търговците просто си вземат почивка. "По-здравословната картина на саудитския износ се компенсира от докладите за още един американски самолетоносач, насочващ се към Залива, и от решението на Китай да ограничи износа на рафинирани продукти", заяви той.

Според WSJ САЩ изпращат трети самолетоносач и до 10 000 допълнителни войници в Близкия изток, докато президентът Доналд Тръмп обмисля подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори в САЩ.

Петролът поскъпва, след като Тръмп отрича готовност да облекчи санкциите срещу Иран
Виж още Петролът поскъпва, след като Тръмп отрича готовност да облекчи санкциите срещу Иран

"Сега трябва да взема решение. Те или ще подпишат много справедлива сделка, или вече няма да съществуват", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом.

Докладите, че Китай е наложил забрана за износ на течни горива, също подхраниха опасенията в четвъртък.

Пекин ограничи износа на горива през март след избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран, след това смекчи ограниченията през юли и управлява доставките на дизел, бензин и реактивно гориво на месечна база.

Китай започна седмична ваканция в четвъртък, без да даде зелена светлина на големите рафинерии да изнасят за региони извън Хонконг и Макао през октомври, съобщиха източници. Не е ясно дали Пекин ще възобнови разрешителните за износ след края на ваканцията на 7 октомври.

Администрацията на Тръмп е казала на Германия и Франция да пуснат на пазара аварийните запаси от дизел, за да помогнат за облекчаване на растящите глобални цени на горивата, или да се изправят пред потенциална забрана за американски износ на дизел, според трима души, близки до дискусиите. "Натискът на САЩ върху страните от ЕС да освободят петрол също допринася за задържането на цените", заяви Мукеш Сахдев, главен петролен анализатор в XAnalysts.

Източник съобщи на "Ройтерс", че САЩ са поискали от ЕС да освободи 120 милиона барела дизел през следващите шест месеца. Страните от ЕС държат близо 109 милиона тона аварийни запаси от суров петрол и горива

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33634
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4357
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10101
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1474
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2325
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5450
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2273
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3743
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1479
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
427