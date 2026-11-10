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Цените на петрола продължиха да се понижават в азиатската търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че засега няма да предприема нови военни действия срещу Иран. По-умерената позиция на Вашингтон намали опасенията от продължително прекъсване на енергийните доставки от Близкия изток. Междувременно корабоплаването през Ормузкия проток показва признаци на възстановяване, като през октомври броят на танкерите с втечнен природен газ, напуснали района, достигна най-високото си равнище от началото на конфликта, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на европейския петролен бенчмарк Брент поевтиняха със 70 цента, или 0,75%, до 91,88 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 78 цента, или 0,90%, до 86,07 долара за барел. По-рано през сесията и двата основни сорта отчитаха спад от около 1%.

Понижението продължава тенденцията от предходната търговска сесия, когато Брентът поевтиня с 5,85% и достигна най-ниската си цена от 31 август. Така европейският бенчмарк вече е загубил около 22% от стойността си спрямо шестмесечния връх от 118 долара за барел, достигнат на 30 октомври.

Вчера Тръмп заяви, че засега ще се въздържи от нови военни удари срещу Иран след призиви за сдържаност от страна на държави в региона. Сред тях е и Катар, чийто премиер е обсъдил въпроса с американския президент в Белия дом. Тръмп обаче уточни, че САЩ ще запазят военноморската блокада в Ормузкия проток.

Петролът поевтинява в началото на търговията
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Пазарите продължават да реагират положително на по-мирните сигнали от Вашингтон, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в Кей Си Ем Трейд (KCM Trade). По думите му атаките срещу корабоплаването в района на Ормузкия проток продължават, но не са се засилили до степен, която да наложи включването на допълнителна рискова премия в петролните котировки.

Допълнителен фактор за движението на цените е увеличението на добива в рамките на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Според проучване на Ройтерс производството на картела е нараснало през октомври, основно заради по-високия добив в Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак, въпреки продължаващите ограничения върху износа.

Данните за корабоплаването през Ормузкия проток показват увеличение на износа на втечнен природен газ. През октомври през стратегическия морски маршрут са преминали 31 натоварени танкера с ВПГ спрямо 23 през септември. От тях 23 са отплавали от катарския терминал Рас Лафан, а 8 - от остров Дас в Обединените арабски емирства, сочат данните на Ес енд Пи Глобал Енерджи (S&P Global Energy).

Статистиката на компанията Кплер (Kpler) отчита още по-значително увеличение - общо 42 товарни пратки с втечнен газ през октомври спрямо 27 през предходния месец. Товарите от Рас Лафан са достигнали 35 и над 2,7 млн. тона - най-високото количество от началото на войната.

Според Ерик Йеп, старши главен анализатор в S&P Global Energy, транзитът през Обединените арабски емирства вече се е върнал до равнищата отпреди конфликта. При Катар възстановяването е по-бавно, като преминаващите товари са достигнали над 30% от предвоенните нива.

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Въпреки поевтиняването на петрола обаче рисковете за морския транспорт остават значителни. Грегъри Брю, старши анализатор в Евразия Груп (Eurasia Group), смята, че Брентът трудно ще падне под 90 долара за барел без по-убедителни и трайни признаци за деескалация и постигане на споразумение между САЩ и Иран. Според него заплахите за корабоплаването остават високи, тъй като Иран продължава да атакува плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток.

Междувременно руски и украински представители се очаква да започнат във вторник двудневни преговори с посредничеството на САЩ. Това ще бъдат първите подобни разговори между двете страни от февруари насам.

 

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