Данните за увеличение на американските запаси от суров петрол и горива ограничават загубите на фона на геополитическото напрежение и заплахите в Ормузкия пролив

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Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес след данни, показващи увеличение на запасите от суров петрол и горива в САЩ през миналата седмица. Въпреки това продължаващите атаки между САЩ и Иран, както и смущенията в корабоплаването през Ормузкия пролив, ограничиха спада.

Фючърсите на Brent поевтиняха с 61 цента (0,7%) до 92,53 долара за барел. Фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) загубиха 1,24 долара (1,4%) и достигнаха 84,77 долара за барел.

"Суровият петрол е притиснат между постоянна геополитическа рискова премия от атаки срещу танкери и ескалиращи ответни удари между САЩ и Иран, от една страна, и все по-мечи настроения сред анализаторите, които прогнозират значителен пазарен излишък, от друга", коментира Вандана Хари, основател и изпълнителен директор на Vanda Insights.

Според данни на Американския петролен институт, цитирани от пазарни източници, запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 5,28 млн. барела за седмицата, приключила на 13 ноември. Запасите от бензин са се увеличили с 5,12 млн. барела, а тези от дестилати - с 351 000 барела. Разликата в цените между Brent и WTI се е разширила, като WTI отбелязва по-стръмни спадове.

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