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Цените на петрола се покачиха в ранната търговия днес, тъй като търговците претегляха риска за доставките от боевете между подкрепяните от Иран хуси в Йемен и Саудитска Арабия срещу перспективата за увеличени доставки на дизел от Русия.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 89 цента, или 0,8%, до 106,58 долара за барел, докато американският петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 80 цента, или 0,9%, до 94,94 долара за барел, предаде "Ройтерс". В предишната сесия Брент беше спаднал с 0,9%, а WTI беше поскъпнал с 0,4%.

"Опасенията за доставките, произтичащи от конфликта между хусите и Саудитска Арабия, тласкат цените нагоре", заяви главният стратег Хироюки Кикукава от Nissan Securities Investment. "Очакванията обаче, че увеличените износи на руски дизел ще облекчат напрежението на пазара, вероятно ще ограничат резките движения на цените в която и да е посока", добави той, като прогнозира, че WTI ще се търгува между 90 и 100 долара за барел.

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Хусите атакуваха административна сграда на държавната петролна компания Saudi Aramco в град Дахран, причинявайки ограничен пожар, съобщи саудитското министерство на енергетиката. Групировката изстрелваше балистични ракети и дронове срещу Саудитска Арабия през последната седмица в отговор на подкрепата на кралството за йеменските правителствени сили. Международното летище в Рияд е било ударено четири пъти, като ударът в събота е убил 13 души.

Търговците следят и перспективите за увеличени доставки на руски дизел. Руското правителство заяви във вторник, че не вижда пряка връзка между мирните преговори с Украйна и споразумението за износ на дизел за САЩ.

 

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