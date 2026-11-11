Надеждите за прекратяване на войната с Иран оказват натиск върху котировките, но несигурността около корабоплаването и доставките подкрепя цените

492 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола се повишават в началото на днешната търговия, възстановявайки част от загубите си от предходните сесии, когато достигнаха най-ниските си равнища от 2 месеца. Пазарите остават чувствителни към сигналите за евентуален край на войната с Иран, но продължаващите нападения срещу кораби в района на Ормузкия пролив поддържат опасенията за сигурността на доставките, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 1,03% до 92,43 долара за барел, а американският лек суров петрол добавя 0,53% до 86,57 долара за барел. Брентът поевтиня с около 7% през първите 2 търговски сесии на седмицата, като вчера за кратко слезе под 90 долара за барел за първи път от август. Въпреки това котировките му остават с над 50% над нивата от началото на годината.

Перспективите за деескалация на конфликта и възстановяването на износа от Персийския залив ограничават поскъпването, тъй като регионалните доставки постепенно се доближават до обемите отпреди войната, отбелязва Блумбърг.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да не се наложи нанасянето на нови удари срещу Иран. Изявления на американски представители, омаловажаващи вероятността от подновяване на военните действия, предизвикаха вчера първоначален спад на петрола с над 3 долара за барел. Част от понижението обаче беше компенсирана, след като ирански представител на службите за сигурност заяви, че между Техеран и Вашингтон не се водят преговори, предаде Ройтерс.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Военните заплахи за корабоплаването в Ормузкия пролив продължават въпреки надеждите за дипломатическо решение. През октомври са били атакувани 37 кораба - най-големият месечен брой от началото на войната в Близкия изток, показват данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика. Засега статистиката за ноември не показва съществено намаляване на нападенията.

Британската служба за морски търговски операции съобщи вчера за удар по танкер край бреговете на Оман. Отделно военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран заявиха, че 2 танкера са се запалили, след като са попаднали на мини в пролива.

Анализатори на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" предупреждават, че дори при постигане на договореност възстановяването на морския трафик няма да бъде незабавно. То ще зависи от разминирането на района, разходите за застраховане и готовността на корабособствениците да поемат рисковете при преминаване през пролива.

На пазара на физически доставки танкер, превозващ руски дизел, който за кратко беше посочил САЩ като крайна дестинация, е променил курса си край Ню Йорк, съобщава Блумбърг. Миналия месец руският президент Владимир Путин се съгласи да доставя горива за американския и световния пазар в рамките на договореност с Тръмп. Решението предизвика критики от страна на демократите в САЩ.

Междувременно руският петролен сектор продължава да понася последствията от украинските атаки с дронове. Нападение е предизвикало пожар в района на балтийското пристанище Уст-Луга, като са ранени 3-ма работници, съобщи регионалният губернатор, цитиран от Ройтерс.

Според източници от сектора капацитетът за рафиниране на петрол в Русия е намалял с около 30% от края на октомври заради подновените украински удари с безпилотни апарати. На дипломатическия фронт руски и украински представители се срещнаха във вторник в Абу Даби за първите си мирни преговори от февруари насам.

По данни на Американския петролен институт запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 9 млн. барела през седмицата до 6 ноември. Количествата от дестилати, включително дизеловото гориво, са нараснали с 1,5 млн. барела. Това става след предходен спад на запасите от дестилати под 100 млн. барела - равнище, невиждано от 2003 г. Официалните данни на американската Администрация за енергийна информация се очакват в четвъртък.

Междувременно ведомството повиши прогнозата си за средните цени на дребно на горивата в САЩ през 2027 г. до 3,73 долара за галон бензин и 5,03 долара за галон дизел. Като причина се посочват ограниченията в глобалните доставки на горива. Прогнозата за американския добив на суров петрол остава непроменена - 14,3 млн. барела дневно.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.