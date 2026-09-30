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Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече, че е готов да облекчи санкциите срещу Иран, докато Катар настоява за мирни преговори. Предишния ден цените бяха спаднали заради възстановяване на доставките на суров петрол от Близкия изток.

Фючърсите на петрола Брент поскъпнаха с 1,14 долара, или 1,11%, до 103,73 долара за барел. Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 34 цента, или 0,38%, до 89,72 долара.

Брент е на път за месечен ръст от около 14% — най-големия от юли насам, докато WTI се насочва към повишение от 4%, след като по-рано беше надхвърлил 106 долара за първи път от май.

Разликата между двата бенчмарка този месец се разшири до най-голямата от четири месеца. Търговците следят възможните планове на САЩ да ограничат износа на дизел, което би могло да създаде свръхпредлагане на вътрешния пазар и да накара американските рафинерии да преработват по-малко суров петрол.

Президентът Доналд Тръмп обмисля да разреши продажбите на червено боядисан дизел (вместо пълна забрана за износ), за да облекчи донякъде цените за потребителите преди междинните избори през ноември.

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"Допълнителни доказателства за възстановяване на потоците през Ормузкия проток, надежди за алтернативи на американските ограничения върху износа на дизел и липсата на съществена ескалация от страна на Иран през последните 24 часа доведоха до леко отстъпление на цените", заяви Сол Кавоник, ръководител на енергийните изследвания в MST Marquee. Ситуацията "остава нестабилна, логистиката на петрола е скъпа и ограничена", добави той.

Катар заяви във вторник, че се надява "дипломацията на совалките" между Иран и САЩ да доведе до пробив. "Обменяме послания между страните и работим за установяване на обща основа, за да стигнем до сделка, която да ни спаси всички от последиците на конфликта", каза говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари пред журналисти.

Тръмп обаче отрече доклад на Axios, според който американски служители твърдят, че той е готов да облекчи санкциите срещу Иран и да освободи замразени ирански средства в замяна на "конкретни" стъпки от страна на Техеран по ядрената му програма. "Това е неистина. Не им предложих НИЩО", написа Тръмп в Truth Social.

Във вторник Саудитска Арабия възобнови товаренето на петролни танкери от червеноморското си пристанище Янбу, след като поднови работата на тръбопровода Изток-Запад.

Износът на суров петрол от производителите в Близкия изток се възстанови през септември до 16,328 милиона барела дневно — най-високото ниво от началото на американо-израелската война с Иран в края на февруари.

Американските запаси от суров петрол и бензин се увеличиха, докато запасите от дестилати намаляха миналата седмица, съобщиха във вторник пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт (API). Запасите от суров петрол нараснаха с 1,02 милиона барела през седмицата, приключила на 25 септември.

 

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