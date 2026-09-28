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Цените на петрола се възстановиха с над 1% в ранната търговия днес, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложен от Иран мирен план за решаване на конфликта и повторно отваряне на Хормузкия проток, което поддържа напрежението в Близкия изток високо.

Фючърсите на суровия петрол Брент нараснаха с 1,32 долара, или 1,27%, до 105,64 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate беше на 93,11 долара за барел - ръст от 70 цента, или 0,76%.

Иран обяви мирен план миналата седмица на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като заяви, че е бил предаден на американците чрез катарски посредници. Тръмп каза в събота, че е отхвърлил плана, но в телефонно интервю за Axios в неделя заяви, че очаква американските преговарящи да проведат нови разговори тази седмица.

"Геополитическите рискове остават повишени, тъй като хутите и Иран продължиха атаките си срещу Саудитска Арабия, което прави регионалните доставки уязвими", заявиха анализатори от ANZ в бележка.

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Водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи рано в събота, че е прехванала две балистични ракети и два дрона, изстреляни от подкрепяните от Иран хути към кралството.

Сортът Брент се повиши с 0,4% миналата седмица, но WTI загуби 7,9% заради опасения, че САЩ може да забранят износа на дизел, за да облекчат рекордните цени, което би могло да ограничи производството на американските рафинерии. "Рафинираните петролни продукти остават точка на натиск, като рекордните цени на дизела в САЩ засилват инфлационните рискове и подновяват дебата за евентуални ограничения на износа", казаха анализаторите от ANZ. Всяко ограничение на американския износ на дизел би свило предлагането извън САЩ, като европейските цени реагират на перспективата за намалени американски доставки, добавиха те.

Междувременно износът на суров петрол от ключовите производители в Близкия изток се възстанови през септември до 12,8 милиона барела дневно - най-високото ниво от началото на войната през февруари, тъй като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства увеличиха износа.показаха предварителни данни от Kpler в понеделник.

Възстановяването последва подобрение в доставките през Ормузкия проток, които се очаква да достигнат около 7,4 милиона барела дневно този месец, след като Саудитска Арабия пренасочи износа от червеноморското пристанище Янбу към източното пристанище Рас Танура след атаки, които повредиха тръбопровода "Изток-Запад".

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