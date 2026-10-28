Хусите твърдят, че са ударили най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия с ракета

29 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като атака срещу рафинерия в Саудитска Арабия - най-големият износител на суров петрол в света - поднови опасенията за рисковете пред доставките в Близкия изток, свързани с конфликта с Иран и неговите прокси групи.

Фючърсите на Brent поскъпнаха с 1,48 долара (1,3%) до 115,36 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) се покачи с 1,22 долара (1,22%) до 101,12 долара, предаде "Ройтерс".

Йеменските хуси, подкрепяни от Иран, заявиха във вторник, че са ударили най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия с ракета, като засилиха атаките си срещу втория по големина производител на суров петрол в света. Саудитските власти не потвърдиха веднага нападението срещу съоръжението с капацитет 550 000 барела на ден.

Цените се възстановиха, след като във вторник спаднаха с близо 2 долара, когато преговорите в Близкия изток облекчиха притесненията за доставките. Това се случи въпреки очакванията, че данните ще покажат увеличение на запасите от суров петрол в САЩ. Според проучване на "Ройтерс" сред осем анализатори запасите са нараснали с около 15 000 барела през седмицата, приключила на 23 октомври.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.