Атаки на хусите срещу саудитски цели и заповед за евакуация на американски служители и семейства вдигнаха котировките на Брент и WT

158 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като нови атаки на хусите в Саудитска Арабия накараха САЩ да наредят на част от дипломатите и членовете на семействата им да напуснат мисиите на страната в Кралството.

Фючърсите на петрола Брент поскъпнаха с 1,29 долара, или 1,2%, до 110,11 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) напредна с 97 цента, или 1%, до 98,12 долара. В сряда Брент затвори почти без промяна, а WTI спадна с 67 цента, предаде "Ройтерс".

Според американски официални лица, цитирани от "Ройтерс", Държавният департамент на САЩ планира да изтегли членове на семейства и от редица други американски мисии в региона.

В сряда свързаните с Иран хуси от Йемен удариха няколко цели - поне един човек беше убит и осем ранени при атака срещу гражданско летище в Дамам, а двама загинаха при дрон-атака срещу саудитско петролно находище.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Същия ден ирански медии съобщиха за експлозии в Сирик в Южен Иран, без да уточнят естеството и произхода им. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви пред Financial Times, че страната е напълно готова да се защитава, а президентът Масуд Пезешкиан каза пред държавните медии, че САЩ не могат да очакват диалог, докато блокират и заплашват Иран.

Според данни на Kpler през последните две седмици са регистрирани поне 18 атаки срещу корабоплаването. Анализатори от LSEG предупредиха, че Иран насочва удари срещу танкери далеч отвъд Ормузкия проток - в Оманския залив, което застрашава товаренето на петрол в Персийския залив и прехвърлянията от кораб на кораб.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.