Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като нови атаки на хусите в Саудитска Арабия накараха САЩ да наредят на част от дипломатите и членовете на семействата им да напуснат мисиите на страната в Кралството.

Фючърсите на петрола Брент поскъпнаха с 1,29 долара, или 1,2%, до 110,11 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) напредна с 97 цента, или 1%, до 98,12 долара. В сряда Брент затвори почти без промяна, а WTI спадна с 67 цента, предаде "Ройтерс".

Според американски официални лица, цитирани от "Ройтерс", Държавният департамент на САЩ планира да изтегли членове на семейства и от редица други американски мисии в региона.

Петролът поскъпва, Брентът доближи 110 долара за барел
Виж още Петролът поскъпва, Брентът доближи 110 долара за барел

В сряда свързаните с Иран хуси от Йемен удариха няколко цели - поне един човек беше убит и осем ранени при атака срещу гражданско летище в Дамам, а двама загинаха при дрон-атака срещу саудитско петролно находище.

Същия ден ирански медии съобщиха за експлозии в Сирик в Южен Иран, без да уточнят естеството и произхода им. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви пред Financial Times, че страната е напълно готова да се защитава, а президентът Масуд Пезешкиан каза пред държавните медии, че САЩ не могат да очакват диалог, докато блокират и заплашват Иран.

Според данни на Kpler през последните две седмици са регистрирани поне 18 атаки срещу корабоплаването. Анализатори от LSEG предупредиха, че Иран насочва удари срещу танкери далеч отвъд Ормузкия проток - в Оманския залив, което застрашава товаренето на петрол в Персийския залив и прехвърлянията от кораб на кораб.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33623
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4352
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10100
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1472
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2322
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5450
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2272
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3731
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1477
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
426