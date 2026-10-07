В същото време предлагането се увеличава, тъй като саудитският тръбопровод Изток-Запад достигна 5,8 милиона барела дневно

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Цените на петрола се повишиха в сряда, тъй като пазарът преценяваше ограниченията в предлагането от буря, насочваща се към петродобивните региони на САЩ, и атаките на подкрепяните от Иран хути от Йемен срещу Саудитска Арабия, на фона на увеличените доставки на близкоизточен суров петрол.

Фючърсите на Брент поскъпнаха с 93 цента, или 0,92%, до 101,51 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 82 цента, или 0,92%, до 90,25 долара.

Американските метеоролози заявиха във вторник, че буря, формираща се в Мексиканския залив, ще се превърне в първия атлантически ураган за 2026 г. в рамките на два дни и вероятно ще удари петролни и газови съоръжения. Офшорните райони в залива, които са по пътя на бурята, произвеждат 15% от суровия петрол на САЩ и 5% от природния газ на страната. Главният анализатор на KCM Trade Тим Уотърър заяви, че бурята е "нежелано усложнение за суровия петрол, повишаващо перспективата за прекъсвания в производството и рафинирането в момент, когато пазарът вече има достатъчно проблеми от страна на предлагането".

Бурята може да засегне шест рафинерии. Рафинериите в щатите на Мексиканския залив на САЩ представляват около 50% от националния капацитет от 18,2 милиона барела дневно. Запасите от суров петрол и бензин в САЩ са намалели, докато запасите от дестилати са се увеличили леко миналата седмица, съобщиха източници от пазара във вторник, позовавайки се на данни от Американския петролен институт. Запасите от суров петрол са спаднали с 2,09 милиона барела през седмицата, приключила на 2 октомври.

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В същото време предлагането се увеличава, тъй като тръбопроводът Изток-Запад достигна 5,8 милиона барела дневно, според саудитския енергиен министър принц Абдулазиз бин Салман. Около 12 милиона барела дневно суров петрол и 2 милиона б/д рафинирани продукти са напускали Близкия изток с танкери през последните 7 до 10 дни, заяви ръководителят на Vitol.

Летищата в Джизан и Наджран в Саудитска Арабия бяха атакувани в две нападения в понеделник вечерта, съобщи саудитският авиационен орган, докато враждебността между кралството и подкрепяните от Иран хути от Йемен ескалира. Атаките се случиха, докато подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски правителствени сили провеждаха мащабна офанзива за възвръщане на територии от хутите след седмици на настъпления на бунтовниците, като Рияд засили въздушните удари в подкрепа на кампанията.

Атаките и спиранията на рафинерии "вероятно ще поддържат високи разликите в цените и недостигът ще се прехвърли към суровия петрол. Цените ще останат високи близо до нивото от 100 долара без съществена деескалация", заяви Мукеш Сахдев, главен петролен анализатор в X Analysts в Сидни.

Отношенията между САЩ и Иран са далеч от възстановяване, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че никой не знае кой управлява Иран по време на осеммесечната американо-израелска война с Иран. "Техните лидери са изчезнали, втората им група лидери е изчезнала, и най-големият проблем, който имам, е, че никой не знае по дяволите кой управлява страната", каза Тръмп. Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон много добре знае кой е техният събеседник в Иран и как работи системата за вземане на решения в Иран.

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