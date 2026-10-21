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Цените на петрола леко се повишиха в сутрешната търговия днес заради опасения за доставките от Близкия изток. Търговците са притеснени от рисковете за корабоплаването в Червено море и заплахите за петролната инфраструктура в Саудитска Арабия.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поскъпнаха с 85 цента, или 0,78%, до 109,64 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) се повиши със 76 цента, или 0,78%, до 98,58 долара за барел.

Супертанкер се запали, след като удари морска мина южно от Ормузкия пролив, докато "нарушаваше" иранските разпоредби, съобщиха във вторник Военноморските сили на иранската Революционна гвардия, цитирани от ирански медии. По данни на компанията за проследяване на кораби Kpler в понеделник са отчетени поне 18 атаки срещу кораби в рамките на две седмици.

"Атаките срещу танкери се разшириха отвъд Ормузкия пролив", посочиха анализатори от LSEG в бележка. "Иран насочва ударите си срещу кораби далеч на юг до Оманския залив, което застрашава товаренето извън Арабския залив, както и прехвърлянията от кораб на кораб, които помагаха да се поддържат доставките от Близкия изток, докато конфликтът продължава", допълват те.

Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на рисковете за доставките от Близкия изток
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В понеделник хусите поеха отговорност за атаки срещу обект на Saudi Aramco в Янбу, нефтеното поле Шайба, както и срещу летищата в Рияд и Абха в Саудитска Арабия. Броят на жертвите от атака на хусите срещу йеменски правителствени сили в понеделник нарасна до 73 души при засилващи се боеве.

В предишната търговска сесия цените бяха спаднали, след като иранският президент обсъди посреднически усилия на среща с началника на пакистанската армия в Техеран. Във вторник фючърсите на Брент приключиха с спад от 76 цента, или 0,69%, до 108,79 долара, след като по-рано докоснаха петмесечен връх от 111,99 долара. Ноемврийският контракт на WTI, който изтече във вторник, се установи с 1,87 долара, или 1,8% надолу, до 101,79 долара.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви в телевизионно интервю, излъчено във вторник, че Иран не е получил отговор от Саудитска Арабия или йеменските хути на предложението си да помогне за посредничество в мирни преговори.

В САЩ двама служители на Министерството на енергетиката заявиха във вторник, че работят с рафинерии по света за увеличаване на производството на горива, тъй като недостигът на дизел е повишил цените. Според разширена анкета на "Ройтерс" запасите от суров петрол в САЩ се очаква да са намалели миналата седмица заедно със запасите от продукти. Осем анализатори, анкетирани от "Ройтерс", оцениха средно, че запасите от суров петрол са спаднали с около 800 000 барела през седмицата, приключила на 16 октомври.

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