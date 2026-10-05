Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Цените на петрола леко спаднаха в ранната търговия днес, тъй като увеличаващият се износ на суров петрол от Близкия изток и освобождаването на петролни запаси от страните от Г-7 увеличиха предлагането. Това компенсира опасенията за допълнителни щети върху петролната инфраструктура в Залива на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 66 цента, или 0,65%, до 101,59 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate беше на 90,12 долара за барел - спад от 95 цента, или 1,03%.

Брентът заличи по-голямата част от ръста си миналата седмица, а WTI беше с 1,6% надолу, след като страните от Г-7 се споразумяха в петък да освободят 100 милиона барела дизел и суров петрол от аварийните запаси и се ангажираха да се въздържат от ограничения върху енергийния износ след натиск от американския президент Доналд Тръмп.

Освобождаването ще се добави към износа на суров петрол от Близкия изток, който се е повишил над предвоенните нива в четири от седемте дни на последната седмица на септември, показаха данни за корабоплаването в понеделник, въпреки атаките срещу кораби, преминаващи през Хормузкия проток.

"Решението на Г-7 да използва стратегическите запаси премахва част от непосредствената тревога за предлагането от цената, докато нараства мнението, че саудитските експортни обеми се връщат към предвоенните нива, дори ако тези барели все още се движат на по-висока цена и по по-малко ефективни маршрути", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade. "Тази комбинация е достатъчна, за да потисне цените засега, въпреки че рисковете от допълнителни щети върху енергийната инфраструктура около региона на Залива не са изчезнали", допълни той.

Петролът с леко повишение, пазарът преценява смесени сигнали за предлагането
Виж още Петролът с леко повишение, пазарът преценява смесени сигнали за предлагането

Хутите заявиха, че са изстреляли балистични ракети и дронове срещу обекти на Saudi Aramco в Рияд и района на Хурайс в Саудитска Арабия в отговор на 50 въздушни и ракетни удара, водени от Саудитска Арабия в Йемен през последните 12 часа. От Саудитска Арабия няма потвърждение.

В неделя международно признатото йеменско правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, заяви, че започва мащабна военна кампания за възвръщане на всички територии в страната, контролирани от подкрепяните от Иран хути. Междувременно Aramco неочаквано намали цените на суровия петрол за ноември за Азия до шестгодишни минимуми.

Цените на Брент продължават да се задържат над 100 долара за барел заради продължаващото геополитическо напрежение и увеличаването на атаките срещу търговски кораби в Залива, заявиха анализатори от ING в бележка.

Междувременно ОПЕК+ отложи преглед, който трябваше да определи квотите за добив на петрол за 2027 г. за членовете си, след като войната с Иран наруши проектите за разширяване на капацитета в Близкия изток, което хвърли в несигурност оценките за бъдещия производствен потенциал, съобщиха двама източници, близки до въпроса.

В Европа Украйна ще засили атаките срещу руските петролни рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Reuters, публикувано в събота.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33623
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4352
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10100
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1472
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2322
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5450
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2272
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3731
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1477
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
426