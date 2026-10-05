752 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола леко спаднаха в ранната търговия днес, тъй като увеличаващият се износ на суров петрол от Близкия изток и освобождаването на петролни запаси от страните от Г-7 увеличиха предлагането. Това компенсира опасенията за допълнителни щети върху петролната инфраструктура в Залива на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 66 цента, или 0,65%, до 101,59 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate беше на 90,12 долара за барел - спад от 95 цента, или 1,03%.

Брентът заличи по-голямата част от ръста си миналата седмица, а WTI беше с 1,6% надолу, след като страните от Г-7 се споразумяха в петък да освободят 100 милиона барела дизел и суров петрол от аварийните запаси и се ангажираха да се въздържат от ограничения върху енергийния износ след натиск от американския президент Доналд Тръмп.

Освобождаването ще се добави към износа на суров петрол от Близкия изток, който се е повишил над предвоенните нива в четири от седемте дни на последната седмица на септември, показаха данни за корабоплаването в понеделник, въпреки атаките срещу кораби, преминаващи през Хормузкия проток.

"Решението на Г-7 да използва стратегическите запаси премахва част от непосредствената тревога за предлагането от цената, докато нараства мнението, че саудитските експортни обеми се връщат към предвоенните нива, дори ако тези барели все още се движат на по-висока цена и по по-малко ефективни маршрути", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade. "Тази комбинация е достатъчна, за да потисне цените засега, въпреки че рисковете от допълнителни щети върху енергийната инфраструктура около региона на Залива не са изчезнали", допълни той.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Хутите заявиха, че са изстреляли балистични ракети и дронове срещу обекти на Saudi Aramco в Рияд и района на Хурайс в Саудитска Арабия в отговор на 50 въздушни и ракетни удара, водени от Саудитска Арабия в Йемен през последните 12 часа. От Саудитска Арабия няма потвърждение.

В неделя международно признатото йеменско правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, заяви, че започва мащабна военна кампания за възвръщане на всички територии в страната, контролирани от подкрепяните от Иран хути. Междувременно Aramco неочаквано намали цените на суровия петрол за ноември за Азия до шестгодишни минимуми.

Цените на Брент продължават да се задържат над 100 долара за барел заради продължаващото геополитическо напрежение и увеличаването на атаките срещу търговски кораби в Залива, заявиха анализатори от ING в бележка.

Междувременно ОПЕК+ отложи преглед, който трябваше да определи квотите за добив на петрол за 2027 г. за членовете си, след като войната с Иран наруши проектите за разширяване на капацитета в Близкия изток, което хвърли в несигурност оценките за бъдещия производствен потенциал, съобщиха двама източници, близки до въпроса.

В Европа Украйна ще засили атаките срещу руските петролни рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Reuters, публикувано в събота.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.