Очакванията за повече руски доставки след изявлението на Тръмп за спиране на атаките срещу енергийни обекти натискат цените надолу

485 Източник: архив, 3e-news.net

Цените на петрола спаднаха в ранната търговия днес заради очакванията за повече руски доставки, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели да спрат атаките срещу енергийните си съоръжения след сделка за доставки на дизел със САЩ и Москва.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 1,54 долара, или 1,47%, до 103,18 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate беше на 90,31 долара за барел - спад от 1,54 долара, или 1,68%.

Фючърсите на газьола на ICE спаднаха с 3% до 1436 долара за тон, след като в петък Тръмп заяви, че Русия незабавно ще достави над 300 000 метрични тона (2,25 милиона барела) дизел за американския и глобалния пазар.

Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 милион тона "незабавно след това", добави Тръмп. Глобалното дневно потребление на дизел се прогнозира на близо 29 милиона барела, според Международната агенция по енергетика.

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Тръмп неочаквано обяви в неделя, че Украйна и Русия са се споразумели за енергийно примирие, но украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че все още чака да види подробностите, а Русия не коментира.

"Изявленията облекчиха част от непосредствения натиск върху предлагането", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade.

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