Петролът поевтинява заради обявеното от Тръмп "енергийно примирие"
Очакванията за повече руски доставки след изявлението на Тръмп за спиране на атаките срещу енергийни обекти натискат цените надолу
Цените на петрола спаднаха в ранната търговия днес заради очакванията за повече руски доставки, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели да спрат атаките срещу енергийните си съоръжения след сделка за доставки на дизел със САЩ и Москва.
Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 1,54 долара, или 1,47%, до 103,18 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate беше на 90,31 долара за барел - спад от 1,54 долара, или 1,68%.
Фючърсите на газьола на ICE спаднаха с 3% до 1436 долара за тон, след като в петък Тръмп заяви, че Русия незабавно ще достави над 300 000 метрични тона (2,25 милиона барела) дизел за американския и глобалния пазар.
Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 милион тона "незабавно след това", добави Тръмп. Глобалното дневно потребление на дизел се прогнозира на близо 29 милиона барела, според Международната агенция по енергетика.
Тръмп неочаквано обяви в неделя, че Украйна и Русия са се споразумели за енергийно примирие, но украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че все още чака да види подробностите, а Русия не коментира.
"Изявленията облекчиха част от непосредствения натиск върху предлагането", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade.