Двата основни сорта загубиха над 16% от стойността си от началото на седмицата на фона на очакванията за деескалация на войната с Иран и възстановяването на доставките през Ормузкия проток

622 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола продължиха да се понижават за четвърта поредна сесия в азиатската търговия, като инвеститорите залагат на възможността за ограничаване на конфликта между САЩ, Израел и Иран след изборните загуби на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп в САЩ.

Фючърсите на европейския бенчмарк Брент поевтиняха с 80 цента, или 0,85%, до 93,82 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,20 долара, или 1,36%, до 86,92 долара за барел, предаде "Ройтерс".

Спадът продължава след срива от над 8% в предходната търговска сесия, когато и двата сорта достигнаха най-ниските си цени от 31 август. От началото на седмицата Брент е поевтинял с около 17,3%, а американският петрол - с 16,5%.

Пазарните нагласи се променят на фона на очакванията, че отслабването на позициите на Тръмп след междинните избори може да го подтикне да търси дипломатическо решение на конфликта с Иран. Според двама източници, близки до правителствени среди в страните от Персийския залив, перспективата Демократическата партия да получи контрол над Конгреса би ограничила възможностите на президента за военни действия. Затова мащабна нова атака срещу Иран изглежда по-малко вероятна.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Пазарите оценяват въздействието на междинните избори върху следващите стъпки на Доналд Тръмп във войната с Иран и отразяват в цените по-голяма вероятност за нейното приключване", коментира Джун Го, старши петролен анализатор в "Спарта Комодитис". Тя обаче предупреди, че волатилността може да остане висока. Дипломатическият път към прекратяване на войната все още не е ясен, а световните стратегически петролни резерви са значително намалели.

Допълнителен фактор за поевтиняването е постепенното нормализиране на превозите на суров петрол през Ормузкия проток. Според анализатори доставките през ключовия маршрут вече се доближават до равнищата отпреди войната, макар и при по-високи транспортни разходи.

Възобновяването на износа от Персийския залив връща световния петролен пазар към състояние на свръхпредлагане след месеците на прекъсвания, посочва "Джей Пи Морган". Според оценките на банката предлагането е надвишило търсенето с 1,1 млн. барела дневно през септември и с 1,4 млн. барела дневно през октомври. Последната стойност е близка до средния излишък от 1,3 млн. барела дневно през миналата година.

Въпреки това опасността от ново поскъпване не е отпаднала. Анализаторите на "Сити" предупреждават, че след изборите Белият дом може да се опита да използва по-активно правомощията на президента във външната политика и дори да засили натиска върху Иран. Новият състав на Конгреса ще започне работа през януари.

Консултантската компания "Юрейжия груп" също промени оценките си за развитието на конфликта. Тя намали вероятността за нови американски удари срещу Иран от 65% на 60%, но понижи и шансовете за постигане на споразумение - от 20% на 10%. Същевременно вероятността за продължително противопоставяне нарасна от 15% на 30%.

Според анализаторите Иран продължава да отстоява исканията си, а Тръмп трудно би приел условия, които могат да бъдат представени като поражение за САЩ. При ново изостряне на конфликта цената на Брент може отново рязко да се повиши и да достигне 110-125 долара за барел, прогнозира компанията.

Допълнителен риск за пазара създава и ниското равнище на наличните запаси. Търговските петролни резерви в основните страни потребителки са близо до най-ниските си нива от 15 години, посочи Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на енергийната консултантска компания "ЕксАналистс".

Данните на американското Управление за енергийна информация, публикувани вчера, показват, че запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са намалели през миналата седмица. В същото време търсенето е достигнало най-високото си равнище за последната година.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.