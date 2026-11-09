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Цените на петрола паднаха при откриването на търговията днес, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много малко вероятно да нареди нови атаки срещу Иран, стига преговорите за прекратяване на конфликта да напредват. Това се случи въпреки докладите и от двете страни, че корабоплаването е било засегнато в или близо до Ормузкия пролив.

Брент спадна с 64 цента, или 0,64%, до 97,67 долара за барел, докато West Texas Intermediate (WTI) се понижи с 35 цента, или 0,40%, до 90,51 долара за барел. Брент временно падна с над 1 долар за барел.

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"Зависи дали ще подпишат много силно споразумение", каза Тръмп в телефонно интервю за CNN. "Отговорът е, че е много малко вероятно това да е необходимо."

Тръмп беше загатнал за възобновяване на мащабни атаки срещу Иран след междинните избори в САЩ миналата седмица, но все още няма признаци за мащабна американска военна операция. Иран заяви, че ще отговори с удари по американски и израелски цели.

 

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