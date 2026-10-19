Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Цените на петрола спаднаха в ранната азиатска търговия в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп премахна санкции и мита спрямо Русия, което може да доведе до увеличение на руския износ на горива.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 1,43 долара, или 1,30%, до 108,43 долара за барел, след като в петък затвориха на най-високото си ниво от 19 май. Американският West Texas Intermediate беше на 100,88 долара за барел - спад от 53 цента, или 0,52%.

Тръмп подписа изпълнителна заповед в петък, с която премахва ключови санкции и мита по закона, известен като "Законът Греъм", който той подписа миналия месец по настояване на законодатели, искащи да окажат натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на рисковете за доставките от Близкия изток
Виж още Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на рисковете за доставките от Близкия изток

Държавният секретар Марко Рубио обаче заяви, че президентът ще използва до 60 дни, за да оцени икономическото въздействие на освобождаването.

Стъпката идва след като Тръмп сключи сделка с руския президент Владимир Путин за износ на дизел за САЩ. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тези американски действия ще навредят на Украйна.

Брент за кратко достигна 110 долара за барел в петък за първи път от май, тъй като напрежението и заплахите за сигурността в Близкия изток повишиха опасенията за безопасността на корабоплаването и по-ограничените глобални енергийни доставки.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33623
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4352
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10100
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1472
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2322
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5450
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2272
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3731
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1477
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
426