Държавният секретар Марко Рубио заяви, че президентът ще използва до 60 дни, за да оцени икономическото въздействие на освобождаването

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Цените на петрола спаднаха в ранната азиатска търговия в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп премахна санкции и мита спрямо Русия, което може да доведе до увеличение на руския износ на горива.

Фючърсите на суровия петрол Брент паднаха с 1,43 долара, или 1,30%, до 108,43 долара за барел, след като в петък затвориха на най-високото си ниво от 19 май. Американският West Texas Intermediate беше на 100,88 долара за барел - спад от 53 цента, или 0,52%.

Тръмп подписа изпълнителна заповед в петък, с която премахва ключови санкции и мита по закона, известен като "Законът Греъм", който той подписа миналия месец по настояване на законодатели, искащи да окажат натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Държавният секретар Марко Рубио обаче заяви, че президентът ще използва до 60 дни, за да оцени икономическото въздействие на освобождаването.

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Стъпката идва след като Тръмп сключи сделка с руския президент Владимир Путин за износ на дизел за САЩ. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тези американски действия ще навредят на Украйна.

Брент за кратко достигна 110 долара за барел в петък за първи път от май, тъй като напрежението и заплахите за сигурността в Близкия изток повишиха опасенията за безопасността на корабоплаването и по-ограничените глобални енергийни доставки.

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