Петролът поевтинява с над 3% заради надежди за напредък в иранската война
Цените спадат след трети ден на преговори между ирански и катарски официални лица за прекратяване на конфликта
Цените на петрола спаднаха с над 3% в ранната търговия днес, след като ирански и катарски официални лица проведоха трети пореден ден преговори, насочени към постигане на споразумение за прекратяване на американо-израелската война срещу Иран.
Фючърсите на Брент паднаха с 3,68 долара, или 3,2%, до 109,75 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) бе на 100,69 долара, с спад от 3,43 долара или 3,3%.
Брент завърши октомври на най-високото си ниво от шест месеца насам на фона на опасения, че конфликтът между САЩ и Иран може отново да ескалира след междинните избори в САЩ във вторник.
"Петролът вижда техническа корекция тази сутрин след силните ръстове от миналата седмица", заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade. "Оставащите надежди за някакъв дипломатически напредък, съчетани с липсата на значима военна ескалация през уикенда, засега охладиха част от непосредствения натиск върху цените."
Пазарът обаче остава нащрек за възможността реториката около Иран да се изостри и да изтласка Брент към 120 долара след междинните избори, добави Уотърър.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в неделя, че целта на "текущите и напредващи" преговори е да продължат консултациите с катарските посредници, като Техеран е подготвен както за "отбрана, така и за дипломация".