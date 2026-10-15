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Цените на петрола спаднаха с над 1% в четвъртък, тъй като инвеститорите претегляха рисковете за доставките от атаки срещу корабоплаването през Ормузкия пролив спрямо усилията на САЩ да намалят разходите за превоз на петрол чрез облекчаване на санкциите върху някои кораби.

Фючърсите на Brent поевтиняха с 1,64 долара, или 1,6%, до 104,42 долара за барел. Американският West Texas Intermediate (WTI) спадна с 98 цента, или 1%, до 94,11 долара, обръщайки печалбите от предишната сесия.

Предишния ден WTI бе достигнал триседмичен връх, след като хусите атакуваха щаб-квартирата на Saudi Aramco, а Иран заяви, че прилага нови тактики за нападения срещу кораби в Ормузкия пролив, за да поддържа високи цените на петрола.

САЩ обмислят облекчаване на санкциите върху кораби от "сенчестия флот", което би позволило "легален петрол" да се превозва със санкционирани преди това съдове. Увеличеното производство от Русия и Близкия изток също оказва натиск надолу върху цените. Руското производство на суров петрол е нараснало с 65 000 барела дневно през септември до 8,43 млн. барела на ден, но остава с 870 000 барела дневно по-ниско на годишна база, според Международната агенция по енергетика.

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Американските запаси от суров петрол са намалели рязко - с 11,1 млн. барела за седмицата, приключила на 9 октомври, значително повече от очакваното от анализаторите. Въпреки това цените почти не реагираха на тази новина, което според анализатори показва, че инвеститорите са предпазливи да преследват по-високи нива при текущите цени.

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