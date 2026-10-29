Подновените надежди за мирни преговори между САЩ, Израел и Иран смекчиха опасенията за доставките, но атаките в Близкия изток продължават да поддържат цените високи

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Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес, като европейският сорт Брент поевтиня с 1,22 долара, или 1,1%, до 114,10 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) загуби 1,33 долара, или 1,3%, до 101,45 долара за барел, предаде "Ройтерс". Така пазарите частично компенсираха поскъпването от предходния ден, докато инвеститорите оценяваха рисковете за енергийните доставки заради продължаващия конфликт в Близкия изток.

В сряда американският петрол поскъпна с около 3%, след като търговците реагираха на опасността от разширяване на военните действия и нови прекъсвания на доставките от региона.

Напрежението се засили, след като хусите в Йемен атакуваха летището в Аден, съобщиха правителствени сили. Нападението последва предупреждение на подкрепяната от Иран групировка към хората да евакуират района на фона на ожесточаващите се боеве в страната, която вече е въвлечена в конфликта в Близкия изток.

Във вторник хусите заявиха, че са поразили с ракета най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия. Страната е вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ. Саудитските власти не потвърдиха незабавно удара по съоръжението, чийто капацитет е 550 000 барела дневно.

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Допълнителна несигурност създава и неяснотата около дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Катарски посредници са представили на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на военните действия със САЩ и Израел, съобщи официален източник, запознат с преговорите. Високопоставен ирански представител обаче определи предложенията като неприемливи идеи, които не представляват реална оферта.

Надеждите за възобновяване на мирните преговори, включително след писмо от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, допринесоха за отстъплението на цените. Въпреки това рискът от нови атаки на хусите и евентуален отговор от страна на САЩ продължава да държи пазарите под напрежение.

Развитието на конфликта остава ключов фактор за цените на петрола, тъй като всяко ново прекъсване на добива или транспортирането на суровината в Близкия изток може да ограничи предлагането на световните пазари.

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