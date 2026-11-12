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Цените на петрола се понижиха с над 1 долар за барел в азиатската търговия, след като отслабнаха опасенията от по-нататъшна ескалация на конфликтите в Близкия изток. Намаляването на геополитическата рискова премия, съчетано с нарастващото предлагане на суровината, оказа натиск върху котировките, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на европейския бенчмарк Брент поевтиняха с 1,47 долара, или 1,58%, до 91,29 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,24 долара, или 1,43%, от стойността си и се търгуваше за 85,29 долара за барел.

Спадът заличи поскъпването от предходната сесия, когато Брент добави 1,4%, а американският сорт - 0,6%. Във вторник и двата основни бенчмарка достигнаха най-ниските си ценови равнища за последните 2 месеца.

Пазарните нагласи се променят на фона на очакванията за дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, както и за ограничена вероятност от нова ескалация на конфликта с Иран преди планираната за следващата седмица среща на върха между САЩ и Китай. Това коментира Хироюки Кикукава, главен стратег в "Нисан Секюритис Инвестмънт" (Nissan Securities Investment). По думите му обаче несигурността около Ормузкия проток продължава да възпира по-сериозно поевтиняване на петрола.

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Междувременно руски и украински представители постигнаха договореност за мащабна размяна на военнопленници по време на приключилите вчера двудневни преговори в Абу Даби. Американските посредници обаче посочиха, че съществени разногласия остават по редица въпроси, сред които и териториалните претенции. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява на конкретен напредък към уреждане на конфликта още през тази година.

По отношение на Иран високопоставеният представител по сигурността Мохсен Резаи заяви, че Техеран няма да допусне изнасяне на обогатен ядрен материал, като предупреди за ответни последици при нови американски удари. Вашингтон настоява ядрената програма да бъде включена още в началния етап на преговорите за прекратяване на продължаващата вече 8 месеца война. В същото време американски представители омаловажиха необходимостта от предприемане на нови военни действия.

Допълнителен натиск върху цените оказва и увеличението на петролната продукция на ОПЕК+ през октомври, водено от Саудитска Арабия. Това се случва въпреки продължаващите затруднения пред корабоплаването през Ормузкия проток - един от ключовите маршрути за световните доставки на суров петрол.

В посока надолу действат и данните за запасите в САЩ. Те са се увеличили с 9 млн. барела през последната отчетна седмица, показват предварителни данни на Американския петролен институт, цитирани от пазарни източници.

 

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