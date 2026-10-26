Цените спадат след силен ръст в края на миналата седмица, но атаките срещу Саудитска Арабия поддържат напрежението

439 Снимка: iStock by Getty Images

Цените на петрола спаднаха в ранната търговия днес, след като в края на миналата седмица достигнаха почти шестмесечни върхове, въпреки че продължаващите атаки срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките.

Американските фючърси на суровия петрол (WTI) бяха с 2,14 долара надолу, или 2,07%, на 101,13 долара за барел. Фючърсите на Брент спаднаха с 2,12 долара, или 1,82%, до 114,60 долара.

В петък търговията затвори с почти 3 долара нагоре, след като атаките на хусите в Саудитска Арабия подхраниха опасенията за енергийните доставки. Брент завърши седмицата с ръст от 6%, а WTI - с 2,3%.

Атаките продължиха през уикенда, като хусите заявиха, че са ударили саудитското летище и петролни съоръжения в събота. Саудитска Арабия съобщи в неделя, че е прихванала нови ракети и дронове.

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Най-големият износител на петрол частично възстанови работата на основното си летище в неделя след щети от предишни атаки на хутите, въпреки че групировката обеща да продължи да го атакува.

Саудитска Арабия ще започне да съхранява суров петрол в Сингапур от втората половина на 2027 г., за да укрепи устойчивостта на веригата си за доставки в региона, заявиха министрите на енергетиката на двете страни в понеделник.

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