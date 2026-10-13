Опасенията за сигурността на корабоплаването в Персийския залив продължават да подкрепят цените

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Цените на петрола се понижиха с над 1% в азиатската търговия днес, докато пазарите оценяваха възможността за допълнителни доставки на руски дизел и продължаващите рискове за енергийната инфраструктура и корабоплаването в Персийския залив, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,21 долара, или 1,21%, до 105,44 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI загуби 1,16 долара, или 1,24%, до 92,58 долара за барел, предаде "Ройтерс"

В предходната търговска сесия и двата основни сорта поскъпнаха с близо 2 долара за барел. Брентът приключи търговията на най-високото си ценово равнище от 15 септември.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизел на световните пазари. Временното отменяне от Вашингтон на санкциите върху руското гориво, наложени с цел да се ограничат приходите на Москва за войната срещу Украйна, може да увеличи предлагането и да намали напрежението на международните пазари на горива. Това би могло да ограничи част от опасенията за недостиг на доставки, които през последните седмици оказват натиск за повишаване на цените на суровия петрол.

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Анализаторите на нидерландската финансова група Ай Ен Джи (ING) обаче отбелязват, че има сериозни съмнения относно обявеното енергийно примирие между Русия и Украйна. Причина за това са съобщенията за руски удари по украински енергийни обекти след обявяването на договореността от Тръмп. Законодатели от двете основни политически партии в САЩ също изразиха опасения, че споразумението с руския президент Владимир Путин може да противоречи на законодателството, забраняващо вноса на руски енергийни продукти, докато Москва не прекрати агресията си срещу Украйна.

Вниманието на инвеститорите остава насочено и към сигурността на доставките от Персийския залив. През уикенда подкрепяните от Иран йеменски хути атакуваха международното летище в Рияд, а в района на Ормузкия проток бяха съобщени удари срещу танкери.

Тези инциденти създават риск за възстановяването на доставките от Близкия изток, наблюдавано през септември, и засилват опасенията от нови прекъсвания по един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. "Новите доставки на дизел от Русия и по-стабилните потоци от Саудитска Арабия носят известно облекчение, но пазарът все още изглежда по-загрижен за риска от по-нататъшни удари по кораби или тръбопроводи в Персийския залив, отколкото успокоен от допълнителните барели", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в Кей Си Ем Трейд (KCM Trade). "Докато не видим по-ясни признаци за деескалация, тенденцията все още сочи към по-високи цени", добави той.

Министрите на страните от ОПЕК и партньорите им в споразумението за сътрудничество предупредиха, че разходите за превоз и застраховки са достигнали безпрецедентни равнища и надхвърлят една трета от стойността на суровината. Това значително затруднява транспортирането на суров петрол и петролни продукти.

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през тази година до 400 000 барела дневно. В началото на годината очакванията бяха за увеличение от 1,4 млн. барела дневно, съобщи вчера генералният секретар на организацията Хайтам ал Гайс. По-късно днес ОПЕК трябва да публикува месечния си доклад за състоянието на петролния пазар.

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