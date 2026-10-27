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Цените на петрола леко спаднаха във вторник - с около 1% - тъй като надеждите за разрешаване на американо-израелския конфликт с Иран ограничиха страховете за доставките след преговори в Техеран. Въпреки това Брент остана близо до шестмесечни върхове заради подновените атаки срещу ключовия производител Саудитска Арабия.

Фючърсите на Брент паднаха с около 1 долар (0,86%) до 114,81 долара за барел, а американският West Texas Intermediate (WTI) - с 88 цента (0,86%) до 100,88 долара, предаде "Ройтерс". По-рано през сесията и двата контракта губеха около 1%.

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В понеделник Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха разговори с ирански официални лица в Техеран, насочени към намаляване на напрежението в региона. Четирите страни се споразумяха да продължат диалога с цел засилване на сътрудничеството в областта на мира и сигурността, съобщиха ирански държавни медии. Саудитска Арабия посочи, че посещението цели създаване на открити канали за преговори, за да се предотврати ново военно ескалиране.

"Цените на суровия петрол отчитат печалби след скока до многомесечни върхове, тъй като подновените дипломатически усилия в Западна Азия повишиха надеждите за евентуален пробив в преговорите между САЩ и Иран", коментира Суганда Сачдева от SS WealthStreet.

Перспективите за мир обаче изглеждат крехки заради подновените атаки от страна на подкрепяните от Иран хути срещу Саудитска Арабия. Октомври е най-лошият месец за атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия пролив и близките води според данни на вашингтонски аналитичен център.

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