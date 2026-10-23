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Цените на петрола бяха почти без промяна в ранната азиатска търговия днес, след като се повишиха с 4% до петмесечен връх в предишната сесия заради опасения от допълнително прекъсване на енергийните доставки след атаките на хутите срещу най-големия износител Саудитска Арабия.

Фючърсите на суровия петрол Брент бяха с 21 цента надолу, или 0,2%, на 112,96 долара за барел към, докато американският West Texas Intermediate спадна с 27 цента, или 0,3%, до 98,12 долара, съобщи "Ройтерс".

На седмична база WTI беше на път да прекъсне две седмици на ръст и да затвори на по-ниско ниво. Брент, който в четвъртък затвори на най-високото си ниво от 4 май, се насочва към трета поредна седмица на повишение.

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Saudi Aramco в четвъртък нареди евакуация на централата си в Дахран на Персийския залив близо до Бахрейн, тъй като сраженията между най-големия световен износител на суров петрол и базираните в Йемен хуси се засилиха.

Сблъсъците между хусите и водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, продължават, откакто подкрепяните от Иран хуси предприеха настъпление към Баб ел-Мандеб - ключово корабоплавателно тясно място в устието на Червено море.

В Либия е затворен клапан на петролопровод от находищата Хамада и Тахара към пристанището Зауия, което води до намаляване на производството и в двете находища, заяви ръководителят на Националната петролна корпорация в четвъртък.

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