Иран заяви, че е отворен за дипломация за прекратяване на войната

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Цените на петрола отстъпиха в ранната търговия днес, след като в предишната сесия се повишиха с 4%, тъй като Иран заяви, че остава отворен за дипломация за прекратяване на войната между САЩ и Иран, въпреки че двете страни остават далеч една от друга относно начините за това.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент паднаха с 92 цента, или 0,9%, до 102,16 долара за барел, докато фючърсите на West Texas Intermediate (WTI) се понижиха със 77 цента, или 0,8%, до 91,39 долара, предаде "Ройтерс".

Иран и Съединените щати остават разделени относно това как да се сложи край на войната им, но дипломацията трябва да продължи, заяви в сряда старши ирански официален представител пред Ройтерс. Това се случи, след като президентът на Иран заяви пред Общото събрание на ООН, че Техеран никога няма да се предаде на натиска на САЩ.

Официалният представител посочи, че Техеран преглежда отговора на Вашингтон на своите мирни предложения, които поставят като приоритет премахването на американската военноморска блокада на иранските пристанища и повторното отваряне на Ормузкия проток. "Петролът пада, защото пазарът размотава част от геополитическата рискова премия, тъй като доставките от Персийския залив се възстановяват и нарастват надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран", каза Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи в Phillip Nova. "Брентът запазва по-голяма геополитическа и премия за морските маршрути, защото международният суров петрол е по-пряко изложен на прекъсвания в Близкия изток и Ормузкия проток, докато WTI се възползва повече от сравнително изолираните американски доставки", добави Сачдева.

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По-рано в сряда иранският шеф по сигурността Мохсен Резаи заяви, че Ормузкият проток няма да бъде отворен отново, докато условията на Иран не бъдат изпълнени.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза пред репортери в сряда, че сделка с Иран ще изисква упорита работа за определен период от време, като добави, че президентът Доналд Тръмп разполага и с военни опции.

Търговците също оценяваха възможни ограничения върху износа на дизел. Фючърсите на ултранискосернист дизел паднаха с около 5% в средата на търговията, след като сайтът Politico съобщи, че администрацията на Тръмп подготвя планове за 90-дневна забрана на износа на дизел, но Белият дом отрече това.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт по-рано в сряда заяви, че забраната на износа на дизел няма да проработи, въпреки че Тръмп каза, че би я подкрепил. Анализатори и наблюдатели на пазара предупредиха, че подобна мярка почти няма да облекчи високите цени на енергията и може да влоши глобалните доставки и допълнително да наруши икономиките.

Запасите от дестилати в САЩ, включително дизел и отоплително масло, намаляха с 428 000 барела до 107,4 милиона барела миналата седмица, показаха данни на Администрацията за енергийна информация (EIA).

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ нараснаха с 3 милиона барела до 426,4 милиона барела миналата седмица, въпреки че анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха намаление с 641 000 барела.

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