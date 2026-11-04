Пазарите следят противоречивите сигнали от Вашингтон и перспективите за преговори, а неочакваният спад на американските петролни запаси допълнително подкрепя котировките

165 Снимка: БТА/АР

Цените на петрола се повишиха в колеблива търговия тази сутрин, след като инвеститорите започнаха да оценяват възможните последици от резултатите на междинните избори в САЩ върху политиката на Вашингтон спрямо Иран. Допълнителна подкрепа за пазара оказаха данните за неочаквано голямо намаление на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 55 цента, или 0,53%, до 104,15 долара за барел. Американският лек суров петрол нарасна с 43 цента, или 0,45%, до 96,46 долара за барел, като възстанови по-ранното си понижение. В предходната търговска сесия Брентът достигна най-ниската си цена за близо 4 седмици. Тогава инвеститорите преценяваха шансовете за напредък в преговорите за прекратяване на войните в Украйна и Иран.

Междувременно преброяването на гласовете от междинните избори в САЩ продължава. Според прогнозите на американските медии, цитирани от Ройтерс, демократите печелят мнозинство и в двете камари на Конгреса за оставащата част от втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Противоречивите послания от Вашингтон затрудняват инвеститорите при оценката на посоката на пазара, коментира Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи във "Филип Нова" (Phillip Nova). По думите ѝ военните действия продължават, докато паралелно с тях американската администрация прави изявления, които намаляват очакванията за нова ескалация.

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Според Сачдева при силното поскъпване през октомври е обяснимо част от инвеститорите да прибират печалби и да ограничават спекулативните си позиции, заложили на по-високи цени. Рисковете за петролните доставки през Ормузкия проток обаче остават, а свиването на американските запаси създава допълнителна опора за котировките.

Във вторник американски представител съобщи, че САЩ са извършили "отбранителни" удари по иранския остров Кешм. Целта е била унищожаването на ракети "земя-въздух", използвани за атаки срещу американски обекти. Друг представител определи операцията като ограничена и подчерта, че тя не представлява възобновяване на мащабните бойни действия.

Инвеститорите следят и посредническите усилия на Катар за предотвратяване на ново изостряне на конфликта след изборите в САЩ. Високопоставен ирански представител е заявил пред Ройтерс, че Техеран и Вашингтон все още са далеч от постигането на споразумение за прекратяване на войната. В същото време Доналд Тръмп заяви пред "Файненшъл таймс", че САЩ нямат непосредствени планове за нови удари срещу Иран.

Запасите от суров петрол в САЩ са се свили с 5,27 млн. барела през седмицата до 30 октомври, показват предварителни данни на Американския петролен институт, цитирани от пазарни източници. Резултатът е в рязко противоречие с очакванията на анализаторите. Осем експерти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха средно увеличение на запасите с около 880 000 барела.

При останалите основни горива картината е различна. Запасите от бензин са нараснали с 1,43 млн. барела, докато тези от дестилати, включително дизелово гориво, са намалели с 1,19 млн. барела.

Според анализ на "Хайтун Фючърс" (Haitong Futures) ограничените наличности от дизел продължават да подкрепят петролния пазар, независимо от по-голямото от очакваното увеличение на бензиновите запаси.

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