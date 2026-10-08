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 Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия на фона на нарастващите опасения за доставките от Близкия изток. Ръстът идва след засилване на атаките срещу корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, както и заради ограничаването на добива в САЩ заради приближаващия ураган "Исаяс", предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 2,28 долара, или 2,28%, до 102,28 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI добави 1,66 долара, или 1,88%, до 89,94 долара за барел.

Ден по-рано петролните котировки се понижиха, след като Международната агенция по енергетика (МАЕ) договори ускорено освобождаване на петролни запаси и даде приоритет на доставките на дизелово гориво по план, започнат през март. Правителствата се опитват да ограничат ефекта от рекордно високите цени на горивата и нарушенията на доставките, свързани с войната с Иран.

Рисковете за транспорта на петрол през Персийския залив и Ормузкия проток обаче продължават да нарастват. Преди началото на войната през протока са преминавали количества, равни на около 20% от световните доставки на петрол и горива.

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Атаките срещу танкери в района са достигнали през миналата седмица най-високото си седмично равнище от началото на войната с Иран. В същото време производителите от Персийския залив увеличават износа. Това означава, че повече суров петрол напуска региона, но при по-високи транспортни разходи и по-големи рискове за товарите и екипажите.

При последната атака танкер северно от Катар е бил поразен от няколко снаряда, като има и жертви. За инцидента съобщи британската агенция за морски търговски операции. "Честотата на иранските атаки срещу кораби сега е най-висока от началото на войната и вероятно ще се увеличава още", заяви Саул Кавоник, ръководител на енергийния сектор в "Ем Ес Ти Маркий" (MST Marquee). Според него ограничените доставки на петролни продукти, изключително високите логистични разходи и рискът от нова ескалация от страна на Иран продължават да оказват натиск за по-високи цени.

Анализаторът на "Ей Ен Зет" (ANZ) Даниел Хайнс смята, че освобождаването на петрол от запасите на МАЕ вероятно ще включва количества, които вече са били предвидени в първоначалния план за освобождаване на 400 млн. барела в началото на конфликта в Близкия изток. По думите му това не представлява ново значително намаляване на стратегическите резерви. "В крайна сметка освобождаването на стратегически запаси може временно да увеличи доставките, но не създава нов производствен капацитет", коментира Хайнс.

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Допълнителна подкрепа за цените оказва и ограничаването на добива в САЩ. Ураганът "Исаяс" се приближава към офшорните производствени райони в Мексиканския залив, което принуди компании да ограничат дейността си.

"Шел" и "Шеврон" съобщиха, че са ограничили офшорните операции заради бурята. Към сряда производителите на петрол и природен газ в Мексиканския залив са спрели около 25,08% от текущия добив на петрол и 16,37% от добива на природен газ, според данни на американските власти.

Пазарът получи подкрепа и от последните данни за запасите в САЩ, които са най-големият потребител на петрол в света. Запасите от суров петрол са намалели с 3,2 млн. барела до 424,1 млн. барела през седмицата до 2 октомври. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 1,7 млн. барела.

Запасите от дестилатни горива, сред които дизелът и реактивното гориво, са намалели с 42 000 барела до 105,14 млн. барела. Те остават значително под обичайните равнища за това време на годината през последните 5 години.

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