Техеран заяви, че контактите между Иран и САЩ за прекратяване на войната продължават

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Цените на петрола се повишиха в началото на азиатската търговия днес след доклад, че Съединените щати са нанесли удар по иранския остров Кешм, което предизвика опасения за ескалация на осеммесечния конфликт и продължителни смущения в доставките на петрол от Близкия изток.

Фючърсите на суровия петрол Брент поскъпнаха с 48 цента, или 0,5%, до 105,25 долара за барел, докато американският суров петрол West Texas Intermediate се повиши с 47 цента, или 0,5%, до 96,93 долара за барел. В понеделник фючърсите на Брент затвориха с 8,66 долара, или 7,63%, по-ниско - на 104,77 долара за барел.

Съединените щати са ударили иранския остров Кешм, съобщи "Уолстрийт Джърнъл" днес, позовавайки се на американски официални лица. Някои от тях описаха атаките като отбранителни по характер, за да попречат на Иран да има свобода да напада търговски кораби в Ормузкия проток.

"Докладът добави отново известна рискова премия към цената на петрола. Точно когато пазарите започваха да оценяват по-дипломатичен път, това напомняне за продължаваща военна активност обърна тона", каза Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

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Междувременно в понеделник Техеран заяви, че контактите между Иран и САЩ за прекратяване на войната продължават, след като дни на ирански разговори с катарски посредници приключиха с променени предложения, но без пробив.

В понеделник Тръмп изрази съмнения дали ще изпълни заплахата си за възобновяване на военните удари срещу Иран и каза, че сделка с Техеран е възможна.

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