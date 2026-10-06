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Цените на петрола отбелязаха леко повишение в сутрешната търговия днес, тъй като опасенията за сигурността в Близкия изток поддържат геополитическа рискова премия на пазара. В същото време устойчивият регионален износ на суров петрол и решението на страните от Г-7 за освобождаване на аварийни запаси облекчиха притесненията за предлагането.

Фючърсите на Brent поскъпнаха с 27 цента, или 0,3%, до 100,59 долара за барел, а фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 30 цента, или 0,3%, до 89,73 долара за барел.

"Данните за корабоплаването показват, че регионалният износ на суров петрол всъщност е надвишил предвоенните нива в няколко дни в края на септември. Алтернативните маршрути и логистичните адаптации някак са позволили на производителите да продължат да доставят барели въпреки смущенията около Ормуз", заяви Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи в Phillip Nova. "Въпреки това да се говори за пълна нормализация на предлагането все още не изглежда оправдано... Имаше подновени атаки срещу танкери около Ормузкия пролив, а броят на инцидентите се увеличи през последните дни. Това означава, че макар барелите все още да се движат, разходите, застраховките, маршрутизацията и рисковете за сигурността остават повишени", допълни тя.

Потоците на петрол от Персийския залив (без Иран) достигнаха средно над 81% от предвоенните нива през септември, показват данни. Водеща роля изигра възстановяването на саудитския износ въпреки атаките срещу инфраструктурата на кралството и ескалиращите ирански атаки срещу регионалното корабоплаване. Иранският износ обаче падна до нула заради американската блокада.

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Допълнително облекчение за предлагането донесе решението на страните от Г-7 от петък да освободят 100 милиона барела дизел и суров петрол от аварийните запаси и да се въздържат от ограничения върху енергийния износ след натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Конфликтът между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути в Йемен обаче продължава да подхранва опасенията за възможни смущения в доставките от най-големия износител в региона на фона на застой в преговорите между САЩ и Иран.

Саудитско-подкрепяните йеменски правителствени сили извършиха бързо настъпление в понеделник, за да си върнат крайбрежието около пролива Баб ел-Мандеб до град Моха. В отговор хутите заявиха, че са атакували ключови обекти в Саудитска Арабия, включително рафинерия на Aramco в Рабиг. Твърденията не могат да бъдат незабавно проверени.

Други пазарни фактори като ниските запаси от петрол също правят участниците на пазара неохотни да повярват, че по-ниските цени могат да се задържат, отбеляза Вивек Дхар, анализатор в Commonwealth Bank of Australia. Тарифите за превоз от Персийския залив до Азия също достигнаха нови рекордни висоти, което подчертава напрежението на пазара на корабоплаване.

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