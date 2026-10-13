Европейските страни са активни купувачи на руски петрол и нефтопродукти. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС дали Кремъл вижда риск Европа да попречи на осъществяването на сделка за горива между Москва и Вашингтон чрез нови санкции или други ограничения.
"Темата за европейския цинизъм, както беше казано от господин Бесент (американският министър на финансите), широко се обсъжда в световните медии. Работата е там, че европейските страни, разбира се, както и всички останали страни по света, са активни купувачи на руски петрол и руски нефтопродукти", заяви Песков.