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Европейските страни са активни купувачи на руски петрол и нефтопродукти. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС дали Кремъл вижда риск Европа да попречи на осъществяването на сделка за горива между Москва и Вашингтон чрез нови санкции или други ограничения.

"Темата за европейския цинизъм, както беше казано от господин Бесент (американският министър на финансите), широко се обсъжда в световните медии. Работата е там, че европейските страни, разбира се, както и всички останали страни по света, са активни купувачи на руски петрол и руски нефтопродукти", заяви Песков.

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По-рано американският министър на финансите Скот Бесeнт определи като крайно цинични изявленията на европейски държави, критикуващи договореностите между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво.

Той посочи, че от началото на войната европейците са дали повече пари на Русия, отколкото на Украйна, тъй като не могат да се освободят от зависимостта си от руските енергийни ресурси.

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