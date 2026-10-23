Очаква се пратката да пристигне на 7 ноември

794 Скрийншот: X/Department of War

Танкер под малтийски флаг, превозващ 40 000 метрични тона руски дизел, се насочва към Ню Йорк след споразумението с американския президент Доналд Тръмп, показват данни на LSEG, съобщи "Ройтерс".

Корабът е бил натоварен с горивото в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври, според данни за корабоплаването. Очаква се да пристигне в САЩ на 7 ноември.

Русия се съгласи да вдигне самоналожената забрана за износ на дизел и да доставя горивото на световните пазари, включително в САЩ, след споразумението, постигнато между руския президент Владимир Путин и Тръмп.

Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще изнесе незабавно 300 000 метрични тона (или 2,25 милиона барела), следвани от 500 000 тона през ноември и 1 милион тона "веднага след това".

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Русия ще може да увеличи износа на дизел до между 3 и 3,5 милиона тона месечно до края на годината - обичайният ѝ експортен обем на горивото, заяви миналата седмица заместник министър-председателят Александър Новак.

Миналата седмица в руското балтийско пристанище Приморск са били натоварени товари с дизел за износ, но крайните им дестинации все още не са ясни - повечето кораби сигнализират Гибралтар, атлантическото крайбрежие или Порт Саид, според данни на LSEG.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.