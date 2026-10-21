Корабът ще превозва 40 000 тона, а Москва очаква да възстанови пълния обем на износа си до края на годината

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Първият танкер с руско дизелово гориво ще отплава от пристанище на 22 октомври. Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Интерфакс. Корабът ще превозва 40 000 тона гориво.

След първата пратка ще последват и други, като договорът за доставките е на финален етап на подписване, уточни Новак. По думите му обемите и направленията на износа ще зависят от възможностите на руските рафинерии да осигурят гориво над необходимото количество за вътрешния пазар и за нуждите на САЩ.

Русия не възстановява износа си в пълен обем, а се съобразява с производствените възможности на рафинериите си. Според Новак едва към края на годината страната може да достигне предишните равнища на износ. Тогава и други държави биха могли отново да получават количествата, които са внасяли преди.

"Както се договориха двамата лидери, ще задоволяваме всички потребности на САЩ в рамките на възможностите си", заяви руският вицепремиер.

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На 9 октомври президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп се договориха за доставки на руско дизелово гориво за международните пазари и за американския пазар. Впоследствие Министерството на финансите на САЩ издаде необходимия лиценз за осъществяването им.

Американската администрация също така обмисля да разреши продажбата на танкери за петрол, които са под санкции, така че корабите да могат законно да превозват суров петрол.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.