Партньорството с участието на емиратската компания G42 ще позволи анализ на данни от хиляди сондажи и оптимизиране на разработването на находища

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Държавната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC ще стане първата енергийна компания в света, която внедрява платформата за изкуствен интелект OpenAI Frontier. Партньорството беше обявено по време на водещото петролно изложение в Абу Даби, на което присъства и главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман, съобщи bTV.

От ADNOC посочват, че технологията ще позволи на компанията да оценява потенциала на всеки барел петрол още преди добива му. В проекта ще участва и базираната в ОАЕ компания за изкуствен интелект G42, председателствана от брата на президента на страната, предаде Франс прес.

"От момента, в който се появи ChatGPT, светът пита какво може да направи енергетиката за изкуствения интелект, а сега заедно ще разберем какво може да направи изкуственият интелект за енергетиката", заяви главният изпълнителен директор на ADNOC Султан Ал Джабер.

Сам Олтман определи ОАЕ като държавата, която "последователно е най-далновидна в света по отношение на внедряването на изкуствен интелект".

Според ADNOC усъвършенстваните модели на OpenAI ще обединяват информация от хиляди сондажи, множество находища и стотици наземни съоръжения. Към техническите данни ще се добавят и показатели за капиталовите разходи, себестойността на добива и търговските резултати.

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Целта е изкуственият интелект да подпомага изготвянето и оптимизирането на цялостни планове за разработване на находища. Системата ще разчита на свързани помежду си AI агенти, които ще прогнозират предлагането, търсенето, цените и маржовете при суровия петрол. Те ще оценяват предварително и търговските и оперативните последици от различни решения. Финансовите параметри на споразумението не бяха оповестени.

ОАЕ развиват активно сектора на изкуствения интелект от 2017 г., когато назначиха първия в света министър по въпросите на тази технология. Страната стана и втората след Канада, приела национална стратегия за изкуствен интелект. Година по-късно беше създадена G42 с подкрепата на държавния инвестиционен фонд "Мубадала". Компанията предлага различни продукти и услуги в областта на изкуствения интелект и има над 23 000 служители. През миналата година САЩ одобриха износа на усъвършенствани чипове на "Енвидиа" за ОАЕ и Саудитска Арабия.

Междувременно държавната петролна компания на Саудитска Арабия "Арамко" обяви, че придобива 49% от подкрепяната от държавата компания за изкуствен интелект "Хюман". "Арамко" ще инвестира около 9,9 млрд. саудитски риала, или 2,6 млрд. долара, както и активи в областта на изкуствения интелект, изчислителните мощности и цифровите технологии.

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