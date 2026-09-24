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Отмяната на забраната за износ на дизел и авиогориво ще подобри финансовия резултат на "Лукойл Нефтохим Бургас", което може да доведе и до по-високи данъчни постъпления в държавния бюджет в края на годината. Това заяви пред БТА особеният търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов след решението на парламента да отмени ограничението за износ на горива.

Рафинерията вече ще може да продава зад граница количествата дизел и авиогориво, които остават над необходимото за българския пазар. Симеонов подчерта, че основният приоритет остава пълното осигуряване на вътрешното потребление. "Това по никакъв начин няма да се отрази на българския потребител, той ще бъде задоволен с нужните количества гориво, защото ясно е разписано във всички договори, които са на "Лукойл Нефтохим Бургас", че първо се задоволяват нуждите за вътрешния пазар, така че потребителите трябва да са спокойни - горива ще има", заяви той.

По думите му не може още сега да се направи точна оценка колко по-висока ще бъде печалбата и съответно данъчните приходи за държавата. Това ще зависи от движението на международните цени на петрола, както и от развитието на военните конфликти до края на 12-месечния финансов период.

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Симеонов коментира данните, че стойността на задържаните количества може да достигне около 197,6 млн. долара, като подчерта, че резултатите не трябва да се оценяват само въз основа на 1 или 2 месеца. "Очакваните плюсове и приходи за държавата ще можем да кажем в точност в края на годината, когато имаме целия период, защото управлението на едно такова стратегическо дружество не е за един, за два или за три месеца", каза особеният търговски управител.

Той отхвърли и опасенията, че възстановяването на износа ще доведе до по-високи цени на горивата в България. Според него цените се определят от международните котировки и разходите за преработка на петрола, а не от това дали излишните количества се продават на вътрешния или на външния пазар. "Цените се влияят от международните котировки и от разходите, които са свързани с преработката на нефт и на нефтопродукти. Износът няма как да повлияе", заяви Симеонов.

Той отхвърли като несъстоятелни и твърденията, че с отпадането на забраната държавата губи контрол върху износа и че горивата ще бъдат продавани хаотично. По думите му сделките се извършват чрез установени тръжни и конкурсни процедури, а клиентите преминават предварителна проверка.

"Всички компании са минали първоначалните проверки - това в петролния бизнес се нарича KYC или Know Your Customer", обясни Симеонов. След това одобрените компании получават запитване и подават оферти, а "Лукойл Нефтохим Бургас" избира икономически най-изгодното предложение.

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Засега не са определени конкретните държави, към които ще бъде насочен износът. Симеонов посочи като потенциални пазари Средиземноморието, Западна Европа и други дестинации. Реалните доставки няма да започнат веднага след обнародването на решението, тъй като подготовката и логистиката за превоз с кораби или железопътни цистерни изискват планиране поне месец до месец и половина предварително.

По темата за американския инвеститор Тод Боули и интереса му към международните активи на "Лукойл" Симеонов заяви, че като назначен от държавата оперативен мениджър отговаря за активите на компанията в България.

Той уточни, че местното дружество не разполага с информация и не участва в преговорите за продажба на международните активи на "Лукойл" на ниво компания майка.

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