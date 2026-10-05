Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави ще обсъдят отново пазара на 1 ноември на фона на войната с Иран

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7 от големите страни износителки на петрол се договориха да запазят добива си през ноември на сегашните нива, в момент, когато войната с Иран тласна цената на сорта Брент над 100 долара за барел, предаде AP.

В срещата участваха т.нар. група ОПЕК+ от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Страните ще се срещнат отново на 1 ноември, за да преценят ситуацията на световния петролен пазар.

Военните действия срещу Иран, започнали на 28 февруари с американски и израелски удари, нарушиха глобалните доставки на петрол и доведоха до рязко поскъпване на суровината.

Междувременно страните от Г-7 обявиха в петък, че планират да освободят през следващите седмици 100 млн. барела петрол и петролни продукти от резервите си. Първоначално ще бъдат пуснати "значителни" количества дизел.

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Цените на дизела в САЩ наскоро достигнаха рекордни нива, което увеличава разходите на фермери, превозвачи и потребители, които разчитат на горивото.

Г-7 обеща основната част от освобождаването на дизел да стане през първите 20 дни, а останалите количества да бъдат пуснати на пазара в рамките на 4 месеца.

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