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Омбудсманът Велислава Делчева предлага временно намаляване на ДДС върху природния газ за битовите потребители през предстоящия отоплителен сезон. Тя е изпратила препоръка до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев правителството да обсъди промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които стандартната ставка от 20% да бъде намалена за периода от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г.

Предложението идва на фона на рязкото поскъпване на природния газ. От 1 ноември 2026 г. утвърдените цени за битовите потребители са с между 46,33% и 56,50% по-високи спрямо същия период на миналата година.

"Като обществен защитник, с цел достъпно отопление и ограничаване на риска от задлъжняване, предлагам Правителството да обсъди възможностите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който временно да бъде намалена ставката на ДДС от 20% за доставките на природен газ за собствени домакински нужди на крайни битови потребители през отоплителния сезон 2026/2027 г.", посочва Делчева.

Омбудсманът отбелязва, че поскъпването надхвърля и очакванията, заложени в есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, в която е предвидена цена на природния газ от 68 евро за мегаватчас.

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Делчева обръща внимание и на липсата на специален механизъм за защита на домакинствата, които се отопляват на природен газ. За разлика от потребителите на електроенергия и топлинна енергия, за които КЕВР вече обяви възможност цените да бъдат запазени и след 1 януари 2027 г., битовите клиенти на газ остават изложени на месечните промени в цената.

Според омбудсмана преминаването към друг начин на отопление в рамките на един отоплителен сезон би изисквало значителни непредвидени разходи от домакинствата, които вече имат изградени газови инсталации.

Предложението е съобразено и с европейското законодателство. Директива 2006/112/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2022/542, допуска прилагането на намалена ставка на ДДС за доставките на природен газ до 1 януари 2030 г.

Мярката е насочена само към битовите потребители. Аргументът е, че за домакинствата ДДС е окончателен разход, докато фирмите с право на пълен данъчен кредит могат да приспадат платения данък и така да неутрализират тежестта му.

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