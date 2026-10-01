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Средната цена на дизела на дребно в Европейския съюз достигна нов исторически рекорд от 2,24 евро за литър в края на септември. Само за седмица горивото е поскъпнало средно с 0,01 евро, показват най-новите данни на Европейската комисия, цитирани от Франс прес.

Цените

Нови рекордни стойности на дизела са отчетени в 12 от 27-те държави членки, сред които Белгия, Италия, Румъния и Полша. Данните се базират на ежеседмичната информация за цените на бензиностанциите, която националните власти подават на Европейската комисия от 2005 г. В зависимост от държавата отчетената цена е към началото на съответната седмица или към края на предходната.

В България средната цена на дизела към днешна дата е 1,91 евро за литър по данни на платформата Fuelo. Това е увеличение с 0,08 евро, или 4,37%, спрямо началото на септември, когато горивото е струвало средно 1,83 евро за литър. Най-високата средна цена през месеца е отчетена на 21 септември - 1,96 евро за литър.

При най-масовия бензин А 95 поскъпването за месеца е още по-голямо. На 1 септември литър е струвал средно 1,58 евро, докато днес цената достига 1,68 евро. Така увеличението е 0,10 евро за литър. Месечният максимум е бил достигнат на 23 септември - 1,70 евро за литър, след което е последвало леко понижение.

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Пропан-бутанът е поскъпнал с 0,02 евро за литър, или 3,08%. Средната му цена се е увеличила от 0,65 евро на 1 септември до 0,67 евро днес. Най-високата стойност през месеца е отчетена на 20 септември - 0,69 евро за литър.

При метана увеличението е с 0,08 евро за килограм, или 6,02%. На 27 септември е отчетен месечният максимум от 1,46 евро за килограм, а към днешна дата средната цена е 1,41 евро за килограм.

Обратно в ЕС цената на дизела, който е основно гориво за тежкотоварния транспорт и селскостопанската техника, вече надхвърля 2,50 евро за литър в ри държави - Дания, Нидерландия и Финландия. В Германия средната цена е достигнала 2,44 евро.

В Белгия, където също е поставен ценови рекорд, дизелът е струвал средно 2,43 евро за литър в понеделник спрямо 2,39 евро седмица по-рано. В Италия цената се е увеличила със 0,07 евро до 2,35 евро за литър.

Във Франция средната цена на дизела на дребно, без отвъдморските територии и Корсика, е била 2,37 евро за литър в петък, което е минимално понижение спрямо предходната седмица.

Посочените от Европейската комисия цени включват данъците и акцизите във всяка държава членка. Средно те формират около 40% от крайната цена на дизела. В данните обаче не са отразени целеви помощи, каквато например се предоставя във Франция за водачи, които изминават големи разстояния.

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Средната цена за целия ЕС е изчислена с тежест според потреблението на горива във всяка държава членка през 2024 г. За сравнение, през февруари, преди началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, средната цена на дизела в ЕС е била 1,59 евро за литър.

От края на февруари пазарът на горива е под силен натиск заради блокирането на Ормузкия проток, през който преди конфликта са преминавали около 20% от световните доставки на петрол и природен газ. Допълнителен натиск върху цените са оказали блокадата на хусите върху петролния износ на Саудитска Арабия през Червено море и украинските удари по руски рафинерии.

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