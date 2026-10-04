Страните членки на ЕС ще успеят да покрият изискването на Брюксел за 90% запълняемост на газохранилищата

1380 Снимка: Stefan Sauer/ДПА чрез АП/БТА

Цената на природния газ през тази зима се очаква да бъде висока, прогнозира в интервю експертът от водещия нидерландски институт TNO Рене Питърс.

Според него, както неговата страна, така и останалите членки на ЕС ще успеят да покрият изискването на Брюксел за 90% запълняемост на газохранилищата преди всеки отоплителен сезон. Данните показвали, че с много усилия ниската земя ще успее да нагнети малко над 60%, което е достатъчно, но ще държи в напрежение правителството заради покачващите се цени на световните борси.

Нидерландия и нейният климатичен министър Стиентйе ван Велдховен изпращат на Европа и друго послание - че газ се намира и ще има, но не е ясно на какви цени.

Доставките от Катар все още са блокирани заради Ормузкия проток, който е затворен. Същевременно Европа се конкурира с Азия за доставките на втечнен природен газ (LNG) от САЩ.

"Това означава, че цените рязко се покачват както в Азия, така и в Европа. До голяма степен зависими от доставките на LNG само от една страна: Америка", обяснява енергийния експерт и изказва едно старо опасение на цялата енергийна гилдия откакто Доналд Тръмп е отново президент - спиране на експорта по всяко време и моментален риск за целия европейски пазар.

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В началото на 2026 година, с нарастване на напрежението между САЩ и Европейския съюз, свързано с Гренландия и последвалия скок на цената на природния газ на водещата борса TTF бе поставен ребром въпроса: "Ами, ако Тръмп погледне към LNG като бухалка срещу някоя европейска страна или срещу целия ЕС? Това ще бъде катастрофа за пристрастената Европа", казват от другия авторитетен институт Клингендал".

Същото предупреждение дойде и в друг критичен доклад на Норвежкия институт за международни отношения под заглавие "Селективната слепота на Европа за газа". Апелът е един и същ към властимащите да ударят спирачката на пристрастяването и да помислят за други алтернативи, защото сега LNG е в ръцете на Доналд Тръмп.

Още през 2023 година базираният в Брюксел мозъчен тръст Bruegel постави първи въпроса: какво става, пристрастявали се Европа към американския втечнен газ в статия, за която съм разказвал в блога си тогава. "Всъщност САЩ заеха мястото на Русия като доставчик на Европа - точно както това се харесва на Белия дом. Тесните енергийни връзки на Европа с Русия бяха трън в очите на Белия дом в продължение на години", твърдят от тръста.

Тежката ситуация и трудното запълване на газохранилищата подтикна Нидерландия да поиска промяна на европейските правила, така че разходите за нагнетяване на да се разпределят по-справедливо между страните. Предложението се вижда в писмо на правителството до парламента. След разразилата се газова криза заради войната в Украйна, Европейската комисия задължи страните до ноември да нагнетяват достатъчно количества преди всеки отоплителен сезон. Сегашното законодателство казва, че ако търговските газови дружества не го сторят, правителството трябва да предприеме мерки за постигане на европейската цел. Текст, който Хага иска да се ревизира.

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