Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" работи на 79% от мощността си към 12:00 ч. днес, като се очаква натоварването му да продължи да нараства постепенно. Вчера техническа неизправност наложи временно намаляване на мощността на реактора, съобщиха от атомната централа.
Проблемът е бил отстранен след незабавни действия на екипите, а още в рамките на вчерашния ден е започнало поетапното увеличаване на мощността. Процесът се извършва в съответствие с предвидените технически процедури.
В момента се проверяват причините и обстоятелствата, довели до неизправността. От АЕЦ "Козлодуй" подчертават, че възникналата ситуация няма отношение към ядрената безопасност на централата.
Шести енергоблок беше включен отново в електроенергийната система на страната на 17 ноември след приключването на плановия годишен ремонт. Той започна на 8 октомври, като през периода бяха изпълнени всички дейности от ремонтната програма. Преди включването блокът премина проверка и получи положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.