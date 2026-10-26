Нарушения са открити в 5 обекта в София и 6 области, предстоят санкции за разпространителите

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Над 8000 литра гориво, което не отговаря на изискванията за качество, е спряно от продажба след проверки на 16 бензиностанции в страната. В 5 от проверените обекти са установени несъответствия при дизеловото гориво и автомобилния бензин, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Проверките са проведени между 5 и 7 октомври в София и областите Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник. Акцията е организирана под ръководството на Междуведомствения център на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и в нея са участвали служители на МВР, Агенция "Митници", Националната агенция за приходите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

При проверките са установени над 20 различни нарушения. Съставени са повече от 20 акта за административни нарушения, издадени са 7 протокола със задължителни предписания и 3 писмени разпореждания.

От разпространение са спрени 4627 литра дизелово гориво, което не отговаря на стандартите. От пазара са изтеглени и още 3571 литра автомобилен бензин. Предстои на разпространителите да бъдат наложени имуществени санкции.

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Проверките се провеждат на фона на засиления контрол върху пазара на горива заради високите цени. В края на септември Комисията за защита на потребителите съобщи, че проверява бензиностанциите в страната за необосновано поскъпване на основните горива на дребно.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.