Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

България отново е на първо място в Европейския съюз по годишно поскъпване на горивата и смазочните материали за личен транспорт. През септември цените им у нас са били с 42,2% по-високи спрямо същия месец на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА.

Това е втори пореден месец, в който страната ни отчита най-голямо увеличение в ЕС. Освен това темпът на поскъпване се ускорява за трети пореден месец - след ръст от 22,2% през юли и 34,5% през август.

На европейско равнище цените на горивата и смазочните материали са се повишили с 31,4% през септември спрямо същия месец на миналата година. Увеличението също е по-голямо в сравнение с отчетените 16,9% през юли и 23,8% през август.

Годишното поскъпване се е ускорило през септември спрямо юли и август в 26 държави от ЕС. Освен България над 40% увеличение отчитат Естония - 40,6%, и Литва - 40,2%.

В още 12 държави горивата са поскъпнали с над 30% на годишна база. Увеличението варира от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия. Най-слабо е поскъпването в Унгария - 6,9%, следвана от Ирландия със 17,7% и Швеция с 19,9%.

Застраховките за военен риск поскъпнали 10 пъти, горивата у нас нагоре заради тях
Виж още Застраховките за военен риск поскъпнали 10 пъти, горивата у нас нагоре заради тях

Дизелът в ЕС поскъпва с 5,9% за месец, бензинът - с 6,7%

През септември спрямо август цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са се увеличили с 5,9%, а на бензина - с 6,7%. Месец по-рано дизелът поскъпна с 8,3%, докато бензинът се повиши с 3,3%.

Дизелът е поскъпнал през септември в 26 държави от ЕС. Най-голямо е увеличението в Швеция - 12,8%, Латвия - 10,3%, и Полша - 9,7%. Най-малки са повишенията в Испания - 2,4%, Хърватия - 2,5%, и Румъния - 3%.

В България дизелът е поскъпнал с 5,5% за месец.

При бензина също 26 държави от ЕС отчитат увеличение на цените спрямо август. Най-голямо е то в Швеция - 13,8%, Полша - 9,7%, и Естония - 9,5%. В другия край на класацията са Кипър с 3,8%, Румъния с 4,2% и Словения с 4,6%.

У нас бензинът е поскъпнал с 6,3% на месечна база през септември.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33623
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4352
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10100
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1472
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2322
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5450
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2272
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3731
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1477
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
426