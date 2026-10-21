Средното увеличение на цените на горивата в съюза достига 31,4% на годишна база

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България отново е на първо място в Европейския съюз по годишно поскъпване на горивата и смазочните материали за личен транспорт. През септември цените им у нас са били с 42,2% по-високи спрямо същия месец на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА.

Това е втори пореден месец, в който страната ни отчита най-голямо увеличение в ЕС. Освен това темпът на поскъпване се ускорява за трети пореден месец - след ръст от 22,2% през юли и 34,5% през август.

На европейско равнище цените на горивата и смазочните материали са се повишили с 31,4% през септември спрямо същия месец на миналата година. Увеличението също е по-голямо в сравнение с отчетените 16,9% през юли и 23,8% през август.

Годишното поскъпване се е ускорило през септември спрямо юли и август в 26 държави от ЕС. Освен България над 40% увеличение отчитат Естония - 40,6%, и Литва - 40,2%.

В още 12 държави горивата са поскъпнали с над 30% на годишна база. Увеличението варира от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия. Най-слабо е поскъпването в Унгария - 6,9%, следвана от Ирландия със 17,7% и Швеция с 19,9%.

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Дизелът в ЕС поскъпва с 5,9% за месец, бензинът - с 6,7%

През септември спрямо август цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са се увеличили с 5,9%, а на бензина - с 6,7%. Месец по-рано дизелът поскъпна с 8,3%, докато бензинът се повиши с 3,3%.

Дизелът е поскъпнал през септември в 26 държави от ЕС. Най-голямо е увеличението в Швеция - 12,8%, Латвия - 10,3%, и Полша - 9,7%. Най-малки са повишенията в Испания - 2,4%, Хърватия - 2,5%, и Румъния - 3%.

В България дизелът е поскъпнал с 5,5% за месец.

При бензина също 26 държави от ЕС отчитат увеличение на цените спрямо август. Най-голямо е то в Швеция - 13,8%, Полша - 9,7%, и Естония - 9,5%. В другия край на класацията са Кипър с 3,8%, Румъния с 4,2% и Словения с 4,6%.

У нас бензинът е поскъпнал с 6,3% на месечна база през септември.

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