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Имаме осигурени количества природен газ за зимния сезон, а енергийните съоръжения са в готовност за отоплителния сезон. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред парламентарната ресорна комисия, цитирана от БТА.

"Булгаргаз" разполага с необходимите количества природен газ за зимните месеци, посочи Петрова. Допълнителна гаранция за сигурността на доставките е продължаващото нагнетяване на газ в подземното газово хранилище "Чирен".

Министърът съобщи още, че са изпълнени нормативните изисквания за подготовката за зимата, а там, където е необходимо, са създадени щабове за действия при кризисни и аварийни ситуации. Готовността на енергийната система е установена след проверки, разпоредени от министъра и проведени през септември. Част от тях продължават и през октомври, но повечето вече са приключили.

Част от ремонтите по топлопреносната мрежа на София обаче все още продължават. Министърът посочи, че има уверения от "Топлофикация-София", че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Същевременно остават проблемите около финансовото състояние на дружеството и задълженията му към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг. Притеснения има и за състоянието на топлопреносната мрежа и за гарантирането на качеството на услугата, каза Петрова.

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Намаляването на мощностите на двата блока на АЕЦ "Козлодуй" е превантивна мярка заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, обясни министърът.

Атомната централа намали вчера мощността на двата си блока заради ниското ниво на реката. Очакванията са били след средата на септември нивото на Дунав да започне трайно да се повишава, но вместо това спадът продължава и водата остава под критичните нива. Това е наложило понижението на мощността и изисква по-внимателна преценка на ситуацията, посочи Петрова. По думите ѝ са обсъждани технически решения за поддържане на нивото на Дунав, както и възможности за използване на други водни резервоари. АЕЦ "Козлодуй" е представила доклад с 4 възможни мерки. Повечето от тях обаче са със средносрочен хоризонт за изпълнение и не могат да бъдат приложени веднага при сегашното ниско ниво на реката.

Министърът посочи още, че от АЕЦ "Козлодуй" са дали уверения, че плановият годишен ремонт на блоковете е обезпечен.

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