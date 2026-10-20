Около 330 млн. барела от обявените през март 400 млн. вече са пуснати на пазара, а Франция ще освободи 10 млн. барела дизел от ноември

156 Снимка: БТА

Международната агенция за енергията (МАЕ) не вижда реални перспективи за нормализиране на петролния пазар през 2027 г. и не изключва ново освобождаване на стратегически резерви, ако проблемите с доставките се задълбочат. Това заяви изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол в Лондон на среща за енергийния преход, организирана от в. "Файненшъл таймс", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Лично аз не виждам никаква реална перспектива 2027 г. да бъде година на нормализиране" на петролния пазар, посочи Бирол. По думите му правителствата може да предприемат допълнителни действия, ако напрежението на пазара стане прекомерно.

През март МАЕ обяви освобождаването на 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви. Това представлява около 20% от общите количества от над 1,8 млрд. барела, които държавите и индустрията поддържат съгласно правителствени изисквания. "Освободените от март 400 милиона барела са значително количество, но са само 20 на сто от петрола, с който разполагаме. Останалите 80 на сто все още са в резерв", заяви Бирол. МАЕ обединява 32 държави, като основната ѝ цел е да гарантира енергийната им сигурност.

Към средата на октомври на пазара вече са били пуснати около 330 млн. барела от обявените количества, сочат данните на агенцията. Междувременно напрежението при доставките на дизелово гориво е накарало страните членки да ускорят освобождаването на оставащите около 100 млн. барела.

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Франция също предприема действия за ограничаване на натиска върху цените. От ноември страната планира в продължение на 3 месеца да пусне на пазара 10 млн. барела дизелово гориво с цел да понижи цените на бензиностанциите.

В последния си месечен доклад за петролните пазари МАЕ предупреди, че очакваното увеличение на световното производство на дизел в началото на 2027 г. няма да бъде достатъчно, за да компенсира недостига, натрупан през 2026 г.

Бирол коментира и намаляващото внимание към климатичните промени в международната политика въпреки зачестяването и засилването на екстремните метеорологични явления. "В един нормален свят бихме им обръщали повече внимание, но интересът към тях намалява", заяви той. Междувременно предстоящата през ноември Конференция на ООН за изменението на климата (КОП 31) вече е обект на критики от екологични организации, които смятат, че амбициите ѝ са недостатъчни.

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