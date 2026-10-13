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Към момента няма отказани доставки на петрол за рафинерията на "Лукойл" в Бургас въпреки атаките срещу търговски кораби в Черно море. Ситуацията се следи непрекъснато, заяви пред bTV Ани Борисова, съветник по корпоративни стратегии и комуникации към специализираната администрация на "Лукойл" и особения търговски управител. "Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато", уточни Борисова.

Изявлението идва на фона на нарастващите опасения за сигурността на корабоплаването в Черно море след новите атаки от тази нощ срещу 2 търговски кораба край българското крайбрежие. Инцидентите поставят въпроса за риска пред морския транспорт и възможното оскъпяване на доставките на суровини.

След инцидентите Радев свика спешно Съвета по сигурността и проведе среща с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Пред дипломатическия представител той подчерта, че въпреки че България не участва във войната, страната понася значителни икономически и финансови щети. По думите му атаките вече увеличават риска за търговското корабоплаване и цените на застраховките, а има и случаи на отказ за превоз на товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, е казал Румен Радев по време на разговорите с Митрофанова.

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Едната атака от тази нощ е кораба "Челси 3", намиращ се край Бяла, който е украинска собственост и плава под малтийски флаг. Беше спасен целият 15-членен екипаж, но 6-ма от него са ранени. Сред пострадалите има украински граждани. 

Вторият кораб, ударен край Крапец, потъна. От борда му бяха спасени само 5 моряци, 11 са изчезнали.

След срещата с българския премиер Митрофанова заяви, че Москва допуска и възможността атаките да са провокация, организирана от трета страна. Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за новите удари срещу търговски кораби в Черно море.

 

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