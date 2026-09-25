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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е поискала подробна информация от "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас" за начина, по който се формират цените на бензина и дизеловото гориво на едро в България. Проверката е свързана с наблюдението на пазара, постъпили сигнали и международната обстановка, която влияе върху цените на горивата в Европа и у нас.

От КЗК съобщават, че данните са изискани в рамките на предварително проучване по Закона за защита на конкуренцията. Комисията проверява целия процес - от доставката на суровия петрол до продажбата на готовите горива на едро.

Регулаторът е поискал от двете компании подробни данни за доставките, разходите и отделните компоненти, които определят цените на едро на бензина и дизела за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. Изискана е и информация за икономическите фактори, които участват във формирането на цените, както и за методиката, по която дружествата изчисляват себестойността на горивата. Компаниите трябва да предоставят информацията на КЗК в срок от 7 дни.

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След това комисията ще сравни цената на суровия петрол с производствените и останалите разходи и ще провери как те се отразяват на цените, на които бензинът и дизелът се продават на едро в България.

От КЗК посочват, че новите данни ще допълнят информацията, предоставена от двете дружества при предишното проучване на пазара на горива. На базата на него през май комисията предложи пакет от 23 антикризисни мерки.

След като анализира получената информация, КЗК ще реши дали са необходими допълнителни действия в рамките на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията.

Още през март КЗК поиска подробни данни от "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България" и други големи компании на пазара на едро на горива във връзка с текущото производство срещу групата "Лукойл" за евентуална злоупотреба с господстващо положение.

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